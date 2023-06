EN DIRECT - Adolescent tué par un policier à Nanterre : Gérald Darmanin appelle "au calme et à la vérité"

LE MAIRE DE NANTERRE APPELLE AU CALME





Dans un communiqué, le maire de Nanterre Patrick Jarry "appelle au calme". "Plusieurs bâtiments publics et privés, parmi lesquels des écoles, ont subi d'importantes et inacceptables dégradations parfois irrémédiables. Au petit matin, la ville, leur ville, notre ville se réveille choquée, abîmée, balafrée et inquiète par ce déferlement de violence", déplore-t-il.





Après la mort du jeune homme, "l'une des journées les plus terribles de l'histoire de Nanterre", il souhaite que le calme revienne. "J'en appelle à toutes et à tous : arrêtons cette spirale destructrice, protégeons nos quartiers, nos biens communs qu'ensemble, nous avons eu tant de mal à construire et à rénover."