EN DIRECT - Affaire Griveaux : Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo jugés ce mercredi à Paris

Un peu plus de trois ans après les faits, les voici devant la justice. Ce mercredi, l'artiste russe PIotr Pavlenski, 39 ans et sa compagne Alexandra de Taddeo, 32 ans, comparaissent devant la 17e chambre correctionnelle de Paris pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et "diffusion de vidéos à caractère sexuelle notamment".

Le soir du 12 février 2020, deux vidéos intimes ont été publiées sur un site baptisé "Pornopolitique" dont le lien est relayé sur les réseaux sociaux, accompagnées d'un texte signé Piotr Pavlenski. Les images montrant un homme non identifié en train de se masturber avaient été montées avec des captures d'écran de messages. Elles avaient été reçues par Alexandra de Taddeo lors d'une brève relation avec Benjamin Griveaux entre mai et août 2018. Elle affirme que Piotr Pavlenski, qu'elle a rencontré fin 2018, les a diffusées à son insu. Les juges d'instruction ont au contraire retenu son "implication directe", au regard notamment du soutien financier d'une association, qu'elle présidait, au site "Pornopolitique".