EN DIRECT - Affaire Théo : le procès pour "violences volontaires" de trois policiers s'ouvre ce mardi

Trois policiers de 31, 34 et 42 ans sont jugés à partir de ce mardi et jusqu'au 19 janvier. Ils comparaissent devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Le principal accusé, poursuivi pour "violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente", encourt jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende.

C'est un des dossiers les plus médiatisés en matière de violences policières, notamment parce que la scène a été entièrement filmée et que les vidéos sont devenues virales peu après avoir été rendues publiques. À partir de ce mardi 9 janvier et jusqu'au 19 janvier, trois gardiens de la paix sont jugés devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis pour l'"affaire Théo", à savoir l'interpellation violente, en 2017 à Aulnay-sous-Bois, du jeune Théodore Luhaka. La victime, aujourd'hui âgée de 28 ans, avait été atteinte par un coup de matraque télescopique au niveau de l'anus. Elle garde des séquelles irréversibles, blessures qui valent aujourd'hui aux fonctionnaires, toujours en activité, des poursuites devant la cour d'assises et non devant un tribunal correctionnel.

Le principal accusé, Marc-Antoine C., 34 ans, auteur du coup de matraque, est poursuivi pour "violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente" sur la victime, avec les circonstances aggravantes de sa qualité de personne dépositaire de l'autorité publique, avec arme et en réunion. Une infraction punie de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende. Dans un premier temps, le policier avait été mis en examen pour viol, mais la qualification avait été écartée pendant l'instruction faute d'éléments suffisamment caractérisés.

Les deux autres accusés, Jérémie D., 42 ans, et Tony H., 31 ans, sont jugés pour "violences volontaires avec circonstances aggravantes". Ils encourent jusqu'à sept ans d'emprisonnement.

Le 2 février 2017, peu avant 17h, un équipage de quatre fonctionnaires de la BST (Brigade spécialisée de terrain) d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) décidait d'effectuer des vérifications d'identité sur un groupe de jeunes hommes dans la cité des 3000. Rapidement, le ton montait et le contrôle de police dégénèrait.

La scène, filmée par la vidéosurveillance de la ville, montre les fonctionnaires procéder à l'interpellation de Théo Luhaka, alors âgé de 22 ans, qui s'y oppose. Au cours de l'empoignade, son pantalon tombe.

Alors qu'il est dos au mur et pris en étau par Jérémie D. et Marc-Antoine C., ce dernier porte un violent coup avec la pointe de son bâton télescopique de défense (BTD) à travers le caleçon du jeune homme, qui s'effondre. Un trou d'environ 1 cm sera mesuré sur le sous-vêtement.