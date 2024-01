EN DIRECT - Affaire Théo : plusieurs commandants de police de l’IGPN entendus ce mercredi

Romain F., ancien commandant de police de l'IGPN, à la barre, explique que l'IGPN a récupéré le bâton télescopique de défense de Marc-Antoine C. ,qui a frappé Théodore Luhaka. "Il n'y avait pas de trace de sang sur ce bâton après analyse. Entre le moment où il a été saisi et placé sous scellé, on ne sait pas s'il a été nettoyé ?", demande la présidente. Le commandant répond par la négative.