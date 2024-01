EN DIRECT - Procès de l'affaire Théo : la parole aux accusés en attendant le verdict

Trois policiers de 31, 34 et 43 ans sont jugés jusqu'à vendredi 19 janvier devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Le principal accusé, poursuivi pour "violences volontaires", encourt jusqu'à 15 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende. Suivez le procès en direct.

Dernier jour ce vendredi au procès de l'affaire Théo. Depuis le 9 janvier, trois policiers, Tony H. 31 ans, Jérémie D., 43 ans et Marc-Antoine C., 34 ans et principal accusé, sont jugés aux assises de Seine-Saint-Denis pour l’interpellation violente en 2017 de Théo Luhaka, grièvement blessé avec une matraque télescopique. Ils encourent respectivement des peines de 7 ans, 10 ans et 15 ans de prison pour "violences volontaires" avec les circonstances aggravantes qu'elles ont été commises en réunion et par personne dépositaire de l'autorité publique.

Après la reprise de l'audience à 9h30, les accusés pourront, s'ils le souhaitent, prendre une dernière fois la parole avant que la cour ne se retire pour délibérer.

Jeudi, l'avocat général avait requis des peines allant de trois mois à trois ans de prison avec sursis contre les trois policiers.

La peine la plus lourde de trois ans de prison avec sursis a été requise à l’encontre du gardien de la paix Marc-Antoine C., auteur du coup de matraque, qui est poursuivi pour des violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente.

Pour les deux autres accusés, Jérémie D. et Tony H., poursuivis pour des violences volontaires, l'avocat général a demandé respectivement des peines de six et trois mois de prison avec sursis.

Le verdict est attendu dans l'après-midi.