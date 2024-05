EN DIRECT - Attaque d'un fourgon dans l'Eure : après la violente évasion, la traque de "la Mouche" s'organise

Mohamed Amra, détenu de 30 ans évadé après une attaque à l'arme lourde contre un fourgon pénitentiaire mardi dans l'Eure, est activement recherché. "Très connu de la justice", il a été condamné plusieurs fois et a été mis en cause dans des dossiers de délinquance organisée. Suivez la situation en direct.

Après le choc, la traque s'organise pour retrouver "La Mouche" et ses complices. Mohamed Amra, détenu de 30 ans évadé après une attaque à l'arme lourde contre un fourgon pénitentiaire mardi dans l'Eure, est toujours activement recherché ce mercredi. L'homme est "très connu de la justice", selon la procureure de Paris Laure Beccuau, condamné plusieurs fois et mis en cause dans des dossiers de délinquance organisée.

Selon une source proche du dossier, Mohamed Amra, impliqué dans des trafics de stupéfiants, est soupçonné d'avoir commandité des meurtres liés à ces trafics. Il est à la tête d'un réseau, selon une autre source proche du dossier. Mais à ce jour, son casier judiciaire ne comporte "aucune condamnation" liée aux stupéfiants, a souligné Laure Beccuau, chargée de l'enquête sur l'attaque du fourgon.

"BEAUCOUP DE MOYENS POUR RETROUVER" LE FUGITIF "Tout le monde est extrêmement choqué par la violence de cette attaque. Ils faisaient leur travail, servaient la République", s'est ému mercredi sur RTL le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a dit ne pas avoir "plus de nouvelles" de l'agent au pronostic vital engagé. "Nous avons mis beaucoup de moyens pour retrouver la personne qui s'est évadée et le gang qui l'a libéré dans des conditions ignobles. Des moyens de coopération internationale ont été mis à la demande du président de la République. Je l'espère, dans les jours qui viennent, réinterpeller la personne, qu'il réponde de ses actes, et du gang de meurtriers." "BEAUCOUP D'ÉMOTION ET BEAUCOUP DE COLÈRE" "C'est l'horreur, ça prend au cœur même du système pénitentiaire. Il y a beaucoup d'émotion, mais également beaucoup de colère", assure sur TF1 le maire PS d'Alençon Joaquim Pueyo, ancien directeur des prisons de Fresnes et de Fleury-Mérogis. "Il y aura un après. Il faudra bien trouver les solutions pour renforcer la sécurité de ces escortes. Les véhicules, l'armement, est-il adapté face à des fusils à pompe ou d'assaut, et puis il y a la sécurité à l'intérieur des établissements. Je crois qu'il y a beaucoup de réformes à faire." QUI EST LE DÉTENU EN FUITE ? On le surnomme "la Mouche". Mohamed Amra, qui s'est évadé mardi lors de l'attaque mortelle du fourgon qui le transportait, est âgé de 30 ans et originaire de Rouen. Il est très défavorablement connu de la police et a 13 condamnations à son actif. Le fugitif était placé sous escorte de niveau 3, ce qui impliquait qu'il soit encadré par 5 agents pénitentiaires, dont un officier, soit un fourgon et une voiture. JOURNÉE "PRISONS MORTES" Plusieurs prisons sont bloquées depuis très tôt mercredi matin. C'est notamment le cas à Caen, d'où étaient originaires les deux agents tués, à Nice ou encore à Grasse. Du personnel pénitencier s'est réuni à l'appel de l'intersyndicale de l'Administration pénitentiaire, au lendemain de l'attaque mortelle contre leurs collègues. UNE MINUTE DE SILENCE À 11H Le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, a demandé mardi à ce qu'une minute de silence soit respectée à 11h dans tous les tribunaux et prisons de France ainsi que l'ensemble des établissements du ministère de la Justice, au lendemain de l'attaque mortelle du fourgon dans l'Eure. "C'ÉTAIT ATROCE" Alors que le convoi pénitentiaire qui transportait Mohamed Amra a été attaqué, mardi en fin de matinée, les automobilistes et passagers qui se trouvaient aussi au péage d'Incarville ont été pris d'effroi. La passagère d'un autobus qui se trouvait quelques mètres plus loin raconte sa "panique" et son "angoisse". UN DRAME RARISSIME DANS L'HEXAGONE Un fourgon pénitentiaire a été attaqué mardi matin par des individus lourdement armés dans l'Eure, au péage d'Incarville. Le bilan est lourd : au moins deux agents sont décédés et trois personnes ont été gravement blessées. Mohamed Amra, le détenu qui se trouvait à l'intérieur du véhicule, et ses complices présumés se sont évadés. Ils sont toujours recherchés. POINT DE SITUATION Que s'est-il passé ? Deux agents de la pénitentiaire ont été tués et trois autres blessés grièvement mardi au péage d'Incarville, dans l'Eure, lors de l'attaque à l'arme lourde de leur fourgon qui transportait entre Rouen et Evreux Mohamed Amra, un trafiquant de stupéfiants qui s'est évadé. "L'attaque de ce matin, qui a coûté la vie à des agents de l'Administration pénitentiaire, est un choc pour nous tous (...) Nous serons intraitables", a réagi sur X le président de la République, Emmanuel Macron.

Qui est le détenu qui s'est évadé ? Le fugitif Mohamed Amra est un homme "très connu de la justice", selon la procureure de Paris Laure Beccuau, condamné plusieurs fois et mis en cause dans des dossiers de délinquance organisée. À la tête d'un réseau, il est soupçonné d'avoir commandité des meurtres liés à ces trafics stupéfiants. Mais à ce jour, son casier judiciaire ne comporte "aucune condamnation" liée aux stupéfiants, a souligné Laure Beccuau, chargée de l'enquête.

Que sait-on des deux agents tués ? Deux agents de l'administration pénitentiaire sont morts, Fabrice M. et Arnaud G. respectivement âgés de 52 et 34 ans, un événement qui n'était pas arrivé depuis 1992. "L'un d'entre eux laisse une femme et deux enfants qui devaient fêter leur 21ᵉ anniversaire dans deux jours. L'autre laisse une femme enceinte de cinq mois", a révélé le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, qui a eu une "pensée émue" pour les proches des victimes. Trois autres agents ont été gravement blessées, âgés de 52, 55 et 58 ans.

Appel à une journée "prisons mortes" mercredi. Cette attaque a suscité un profond émoi dans le milieu pénitentiaire. L'intersyndicale de l'Administration pénitentiaire a appelé mardi soir à un "blocage" des prisons mercredi et à une minute de silence à 11h. Le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, a appelé pour sa part à une minute de silence dans toutes les juridictions.

L'homme avait été transféré à la maison d'arrêt d'Évreux depuis le 11 avril dernier, et devait regagner la prison des Baumettes à Marseille. "Au cours de cette courte détention à Évreux, il a été constaté que les barreaux de sa cellule avaient commencé à être sciés", a expliqué la procureure de Paris. Mardi soir, "plusieurs centaines d'effectifs de gendarmerie et police" ont été mobilisés à la fois sur la scène de crime et pour retrouver le détenu évadé, a précisé la procureure de Paris. "La détermination des magistrats et des enquêteurs est et sera à la hauteur de ce déchaînement de violence", a assuré la magistrate.

"Deux véhicules ont été retrouvés brûlés" après l'attaque du convoi pénitentiaire, a spécifié la procureure de Paris, "à proximité des communes de Houtteville et de Gauville-la-Campagne". La magistrate a par ailleurs précisé que les assaillants ont "manifestement tenté de mettre le feu au véhicule abandonné à la barrière de péage", qui a servi à stopper le fourgon.