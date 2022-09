EN DIRECT - Attentat de Nice : ouverture du procès ce lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris

Trois mois d'émotion, de larmes et de douleur, trois mois pendant lesquels la cour d'assises spéciale de Paris va tenter de comprendre pourquoi, le 14 juillet 2016, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel a foncé, à bord de son camion de 19 tonnes, dans la foule venue regarder le traditionnel feu d'artifice sur la promenade des Anglais à Nice.

Un procès sans le principal responsable des faits, abattu le soir des faits par la police après 4 minutes et 17 secondes d'horreur. Un attentat qui a fait 86 morts, dont 15 enfants et près de 500 blessés et pour lequel huit personnes, soupçonnées d'avoir apporté une aide à Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, sont jugées à partir de ce lundi. L'audience doit débuter à 13h30.