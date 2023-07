EN DIRECT - Cavale près d'Angers : le fugitif soupçonné d'un double meurtre interpellé

Des habitants invités à rester chez eux, une cinquantaine de gendarmes et policiers mobilisés, et une inquiétude qui s'installait au-delà du Maine-de-Loire. Depuis le week-end dernier, une chasse à l'homme a débuté dans la région d'Angers pour retrouver un détenu "au profil criminologue dangereux", évadé de la prison d'Argentan (Orne), et soupçonné de deux meurtres en quelques jours.

Cet homme, âgé de 42 ans et originaire de la Réunion, en cavale depuis deux semaines, a été arrêté ce mardi, a annoncé le procureur de la République à l'AFP.