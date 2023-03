EN DIRECT - Disparition de Leslie et Kévin dans les Deux-Sèvres : le procureur s'exprime

Deux jeunes qui n'ont plus donné de nouvelles du jour au lendemain, des recherches, des appels à témoins, des fouilles, des battues et au final, une macabre découverte. Depuis trois mois, les familles de Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kévin Trompat, 21 ans, cherchaient leurs proches… en vain.

La semaine dernière, l'enquête, ouverte par le parquet de Poitiers initialement pour disparition inquiétante et requalifiée en janvier en enlèvement et séquestration, a connu une accélération sans précédent. Trois hommes ont en effet mis en examen successivement : Tom T., 22 ans et ami de Leslie, a été mis en examen pour "enlèvement et séquestration non suivis d’une libération volontaire".