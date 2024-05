EN DIRECT - Nouvelle-Calédonie : 10 "leaders mafieux" assignés à résidence, indique Gérald Darmanin

"Le calme n'est pas rétabli partout", constate sur France 2 le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, "mais l'état d'urgence décrété par le président de la République nous permet d'assigner à résidence dix leaders mafieux." "Le CCAT, un groupuscule qui se dit indépendantiste, commet des pillages et des meurtres", dénonce-t-il. "C'est une organisation mafieuse, violente, qui tire à balles réelles sur des gendarmes, met le feu à des entreprises... Nous ne reculerons pas."





Le ministre "a proposé la protection policière de tous les leaders politiques", indépendantistes et non indépendantistes. Au total, "10.700 policiers et gendarmes" seront mobilisés sur l'île d'ici à demain soir.