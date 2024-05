EN DIRECT - Nouvelle-Calédonie : "Situation plus calme" dans le grand Nouméa malgré une école incendiée

Invité de LCI ce vendredi, le vice-président de la province sud Philippe Blaise indique qu'il existe "des zones de non-droit en périphérie de Nouméa". "Il y a énormément de destruction et de violence", déplore-t-il. "Nous sommes dans une zone de quasi-guerre civile, avec des bandes de délinquants qui ont volé des voitures et des armes et sont dans une logique d'insurrection."