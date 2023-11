EN DIRECT - Éric Dupond-Moretti jugé pour prise illégale d'intérêts : le garde des Sceaux fixé sur son sort ce mercredi

Bienvenue dans ce direct. Le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, connaîtra ce mercredi à 15 heures le jugement de la Cour de justice de la République (CJR) dans le procès pour prise illégale d'intérêts. Une décision à suivre dans ce direct.





Pour rappel, aucune procédure d'appel n'est possible en cas de condamnation. En revanche, le garde des Sceaux ou le parquet général peuvent se pourvoir en cassation dans les cinq jours. Un pourvoi qui ne porterait que sur le droit et non sur les faits, et qui serait suspensif. Il devrait alors faire l'objet d'une audience de la cour de cassation dans les trois mois.