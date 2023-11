EN DIRECT - Hommage à Thomas, tué à Crépol : "À la violence, on ne répond pas par la violence", déclare Olivier Véran

Un hommage était rendu lundi à Thomas, 16 ans, mortellement poignardé à Crépol (Drôme) dans la nuit du 18 au 19 novembre. Le porte-parole du gouvernement, Olivier-Véran, s'est rendu sur place. Samedi dernier, neuf hommes ont été mis en examen dans cette enquête. Suivez les dernières informations.

OLIVIER VÉRAN MET EN GARDE CONTRE LE "RISQUE DE BASCULEMENT" DE LA SOCIÉTÉ La mort de Thomas fait courir "le risque d'un basculement" de la société, a estimé lundi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran en déplacement dans le village endeuillé de Crépol dans la Drôme où s'est déroulé le drame. Ce qui a coûté la vie à ce jeune homme de 16 ans n'est pas "une simple rixe en marge d'un bal de village" mais "un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société, si nous ne sommes pas à la hauteur", a-t-il déclaré devant la presse. Une minute de silence en hommage à Thomas Source : TF1 Info HOMMAGE À THOMAS Le village de Crépol rend un hommage à Thomas, l'adolescent tué lors d'une fête dans la nuit du 18 au 19 novembre. Sur place, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a apporté son soutien à la famille de la victime, tout en lançant un appel à "ne pas répondre à la violence par la violence". Suivez les dernières infos dans ce direct.

Un peu plus d'une semaine après le meurtre de Thomas, 16 ans, à Crépol (Drôme) et trois jours après ses obsèques, Olivier Véran s'est rendu dans la ville ce lundi pour échanger avec les élus et les habitants, à l'occasion d'un hommage rendu par la communauté éducative et d'une minute de silence.

Le porte-parole du gouvernement a également rencontré les parents de la victime, parents "envahis par la peine et la douleur". "Je leur ai dit ce matin notre détermination à poursuivre sans relâche et punir ceux qui lui ont fait ça", a-t-il insisté alors que samedi dernier, neuf jeunes hommes dont trois mineurs ont été mis en examen pour différents chefs dont "meurtre en bande organisée", "tentatives de meurtre" ou "violences volontaires commises en réunion".

Olivier Véran a également évoqué l'attente "légitime" de "réponses rapides et fortes à la hauteur de la gravité des faits". "La justice apportera des réponses et prononcera des sanctions. Aucun détail, aucun mobile, aucune circonstance aggravante, s'il y en a, ne sera écartée. (...) C'est à la justice de rendre justice et pas aux Français eux-mêmes et entre eux."

Le porte-parole du gouvernement faisait référence par ses derniers propos aux défilés d'ultra-droite qui ont fait suite à la mort de Thomas. "La justice permet de ne pas céder à la tentation de la vengeance par la violence dont se sont rendus coupables à Romans-sur-Isère des factions d'ultra-droite animées par la haine et le ressentiment. Et comme la violence alimente la violence, cela a provoqué à son tour un autre drame avec un jeune homme grièvement blessé dans le quartier de la Monnaie, ce qu'il nous faut également condamner" a-t-il rappelé.

"À la violence, on ne répond pas à la violence, on répond par la justice", a-t-il répété.

Dès le lundi 20 novembre, au lendemain de la mort de Thomas, droite et extrême droite avaient multiplié les tweets et les déclarations faisant le lien entre cet acte et l'immigration. Elles ont évoqué la "racaille", le "racisme anti-blanc" le "jihad du quotidien".