EN DIRECT - Incendie à Vaulx-en-Velin : 10 morts dont 5 enfants, Gérald Darmanin sur place

"UNE CATASTROPHE"





L'origine du sinistre reste encore inconnue, a indiqué sur LCI le commandant Geoffrey Casu, porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers. "Une enquête des services judiciaires est en cours, il est un peu prémédité de raisonner sur les circonstances du drame", a-t-il déclaré, ajoutant toutefois que le bilan révèle "une catastrophe". "L'enquête dira si toutes les conditions de sécurité avaient été respectées", a-t-il ajouté.





"Le feu s'est déclaré au rez-de-chaussée, et sans doute les fumées sont venues condamner les évacuations dans les parties communes", obligeant les pompiers à "effectuer des évacuations et sauvetages par l'extérieur", par des "grandes échelles", a-t-il également précisé. "Sur ce type d'opérations, ce sont les conditions les plus défavorables pour nous" : grand immeuble, feu déclaré de nuit, "forte population à prendre en charge", a ajouté le sapeur-pompier.





Les personnes étant endormies, "les signaux de vigilance sont abaissés", et la taille de l'immeuble induit de nombreux habitants à évacuer, ce qui implique "un flux de personnes beaucoup plus important, et donc augmenter le bilan humain". "Mais il est évident que l'action précoce des sapeurs-pompiers a permis de sauver bon nombre de vies", a-t-il ajouté.