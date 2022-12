EN DIRECT - Incendie mortel de Vaulx-en-Velin : les habitants, entre colère et sidération

"DES CIRCONSTANCES EXTRÊMEMENT DRAMATIQUES"





Arrivé sur place, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a rappelé que "l'origine de l'incendie n'est pas encore connue" et que le procureur de la République avait ouvert une enquête sur les causes du sinistre. Il a déploré "des circonstances extrêmement dramatiques : dix morts, quatre blessés très graves dont la vie est encore en danger et une centaine de personnes impliquées". "Il y a encore des gens entre la vie et la mort", a-t-il poursuivi, ajoutant que toutes les victimes n'avaient pas encore été identifiées et que cela constituait "une priorité". "Nous devons aussi reloger une centaine de personnes", a-t-il poursuivi.





Il a ensuite remercié les sapeurs-pompiers, "qui sont intervenus en douze minutes à trois heures du matin et ont pu sauver 15 personnes en prenant des risques considérables pour leur propre vie, en escaladant l'immeuble de l'extérieur, puisqu'on ne pouvait pas accéder à l'intérieur", a-t-il ajouté. "Sans leur rapidité et leur héroïsme il y aurait eu un bilan encore plus dramatique."