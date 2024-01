EN DIRECT - Procès de l'affaire Théo : l'interrogatoire de Jérémie D., l'un des trois policiers accusés, commence

Jérémie D., policier poursuivi :"Je me sens piétiné, j'essaie de passer un message radio pour demander des renforts mais il semble que la demande n'est pas passée. Quand je me relève, M. Luhaka se trouve menotté. Il y a toujours face à nous des individus hostiles qui peuvent représenter une menace. Je décide d'envoyer une grenade MP7. J'ai pas envie qu'on se fasse charger comme ça a été le cas quelques mois auparavant. Les individus reculent franchement, on obtient l'effet escompté. Mais pour autant, la tension qui règne sur la dalle du Cap est encore palpable. Pour notre sécurité, on va décider de lever M. Luhaka et de le placer derrière le muret. Pourquoi on fait ça? Quand on a subi une interpellation houleuse sur un secteur sensible où il y a un pic d'adrénaline envoyé, des perceptions altérées, il faut qu'on revienne dans un endroit où l'on se sent en sécurité."