EN DIRECT - Procès de Rédoine Faïd : "pas une goutte de sang versée" après l'évasion de Réau, argue le braqueur

Rédoine Faïd: "J'ai peur aussi (de l'évasion) Ça fait peur, on peut se faire attraper. SI tu fais une tentative, tu peux te faire tuer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'évadent pas. (...) Le plus important c'est de retrouver la sérénité. Je n'étais pas en détresse mais j'étais extrêmement tourmenté. Quand je me retrouve au quartier d'isolement de Réau, je suis dans un grand laboratoire du temps qui passe pas. Je sais pas comment je vais faire, comment je vais m'y prendre mais j'ai la volonté ferme d'agir.