EN DIRECT - Procès de Rédoine Faïd : la cour revient sur sa spectaculaire évasion en hélicoptère

Au huitième jour du procès de Rédoine Faïd pour son évasion le 1ᵉʳ juillet 2018 de la prison de Réau en Seine-et-Marne, la cour

doit entendre des policiers. Ensuite, plusieurs surveillants pénitentiaires doivent être appelés à la barre pour évoquer ce moment spectaculaire qui les a tous choqués. Et leurs témoignages devant la cour d'assises de Paris devraient être particulièrement intéressants. Ce planning est toutefois dépendant de l'état de santé de l'un des accusés, Karoune Herini, neveu de Rédoine Faïd, qui s'est senti mercredi très mal à l'audience.

À l'époque des faits, Rédoine Faïd était placé à l'isolement et avait profité d'un parloir avec son frère Brahim pour se faire la belle, aidé par un autre frère, Rachid, et par trois de ses neveux, Ishaac, Karoune Herizi et Liazid Faïd. Plusieurs de ses complices, armés, équipés d'une meuleuse thermique et de fumigènes et aidé d'un pilote qu'ils avaient pris en otage, l'avaient sorti de la prison sous les yeux des détenus et agents impuissants.