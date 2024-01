EN DIRECT - Procès de l'affaire Théo : l'audition de la victime, frappée par des policiers, a commencé

Trois policiers sont jugés depuis mardi dernier aux assises de Seine-Saint-Denis pour "violences volontaires". Les faits ont eu lieu le 2 février 2017 à l'encontre de Théodore Luhaka à Aulnay-sous-Bois. Ce lundi après-midi, la victime, qui garde des séquelles à vie après avoir reçu un coup de matraque, doit être entendue.

MENOTTÉ La présidente interroge la partie civile sur la vidéo filmée derrière le mur par un témoin, à un emplacement où il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance. Théodore Luhaka la commente "Un policier me prend la jambe gauche, l'autre la jambe droite, alors que je suis menotté!" "IL VOULAIT FAIRE MAL" La présidente: "Concernant le coup d'estoc (porté par Marc-Antoine C. policier), que ressentez-vous?" Théodore Luhaka ! "Pour moi, il n'y a plus d'après, la douleur était tellement forte.... Pour moi, c'était impossible que j'aie encore mon caleçon. Il (Marc-Antoine C. policier accusé) voulait faire mal. Il l'a fait volontairement." "LACRYMO DANS LA BOUCHE" Selon Théodore Luhaka, Jérémie D. policier accusé, lui a mis du gaz lacrymogène dans la bouche au cours de l'intervention policière. "Je pense pas que ce soit volontaire (qu'il ait visé la bouche NDLR)" concède la partie civile. PANTALON Concernant son pantalon, Théodore Luhaka dit que celui-ci est tombé car les policiers lui tenaient les jambes. La présidente demande si le pantalon était "lâche". Théodore Luhaka rappelle qu'avant la confrontation avec la police, son pantalon tenait. GIFLE Théodore Luhaka assure qu'il ne se serait jamais interposé le 2 février 2017 si l'un de ses amis n'avait pas pris une gifle de la part d'un policier. Il dit que son manteau a été "déchiré" par les policiers, que son sac qu'il tenait en bandoulière est "foutu". "MOI CA ME DÉRANGE PAS D'ALLER AU COMMISSARIAT Théodore Luhaka : "À aucun moment les policiers n'ont dit qu'ils voulaient me menotter. Moi si ils m'avaient dit dès le début :'On t'interpelle pour telle accusation', j'aurais dit :'On y va'. Moi ça me dérange pas d'aller au commissariat." "FERME TA GUEULE SALE NÈGRE!" Au moment de son interpellation, Théodore Luhala reconnaît qu'il a pu donner un coup involontairement à un policier quand il se débattait. Il dit avoir demandé à plusieurs reprises aux policiers qui l'interpellent : "Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ?" "La seule réponse que j'ai eue, c'est 'Ferme ta gueule sale nègre, ferme ta gueule !" "ANGLE MORT" La présidente: "Dans cet angle mort (l'endroit de la dalle d'Aulnay où il n'y avait pas de caméras de vidéosurveillance NDLR) il y a quand même des gens qui filment". Une jeune femme a filmé cette séquence, celle-ci a été diffusée à l'audience. On voit Théodore Luhaka entouré par des policiers et frappé. LES POLICIERS UN MÈTRE DERRIÈRE THÉODORE LUHAKA Les trois policiers sont assis un mètre derrière Théodore Luhaka et l'écoute attentivement sans bouger. Théodore explique que les policiers, le jour des faits, l'ont traîné dans un "angle mort" et que la seule choses, qu'il avait alors en tête, c'était de revenir vers l'endroit de la dalle d'Aulnay où il y a des caméras pour qu'il y ait des preuves de son agression. "LES REPRÉSAILLES? 'QU'IL SE MANGE UNE THÉO" La présidente demande à Théodore Luhaka pourquoi l'un de ses amis, présent lors de son agression, n'est pas venu témoigner. La partie civile explique que c'est par peur des représailles. "Quelles représailles?" interroge la présidente. "Qu'il se mange une Théo" répond la partie civile à la barre. Elle lui fait répéter sa phrase, puis comprend ce qu'il veut dire. ADRIAN MONK Théodore Luhaka revient sur la journée du 2 février 2017, jour des faits. Ce jour-là, il regardait sa série, Adrian Monk, quand sa sœur l'a appelé pour lui demander de lui apporter des chaussures. Il part là-bas et voit un attroupement au loin. Il veut "rentrer vite pour voir sa série" mais va "saluer" ses amis dans le groupe. "Je connaissais tout le monde, c'est des gens qui ont participé à mes activités" explique l'ancien footballeur et animateur. 5 FRÈRES ET DEUX SŒURS Théo est le dernier d'une fratrie. Il a cinq frères et deux sœurs. Il ne vivait plus à Aulnay-sous-Bois au moment des faits. Il attendait que son appartement en Belgique se libère pour aller jouer au foot, en tant que professionnel. FOOT Théodore Luhaka revient sur sa carrière de footballeur. Il devait devenir footballeur professionnel, a joué un an en Belgique. "Mes parents ont accepté que je sacrifie l'école pour le foot. Toute ma famille s'est mobilisée pour que Théo joue au foot", souligne la partie civile. "THÉO EST DEVENU CELUI QUI S'EST FAIT VIOLER" Théodore Luhaka à la barre, massif, et voix troublée : "Après cette affaire, Théo est devenu celui qui s'est fait violer, celui qui s'est fait manger les fesses par la police". Il explique qu'avant dans le quartier, il avait un bon relationnel avec tout le monde, qu'il était l'ancien animateur et joueur de foot. PSY Théodore Luhaka à la barre : "Ma psy m'a beaucoup aidé, c'est la seule personne à qui je pouvais dire ce que j'avais envie de dire." "REVIVRE LE TRAUMATISME" Théodore Luhaka indique qu'il a voulu faire des soins mais que les médecins lui ont dit que le résultat n'était pas garanti. "J'ai essayé avec la première rééducation mais vous savez madame, je suis un grand monsieur. Quand on vous dit de vous mettre tout nu, qu'on va vous mettre un truc dans les fesses, et qu'on va revivre le traumatisme que l'on a vécu... ", se souvient-il ému. Il explique que si les médecins lui avaient dit que les soins porteraient leurs fruits à coup sûr, il les aurait suivis, notamment pour pouvoir reprendre le football. Il explique qu'il mange moins pour régler ses problèmes de transit suite aux violences qu'il a subies de la part des policiers. INCONTINENCE Théodore Luhaka détaille les soucis qu'il a eus d'un point de vue physique après le "viol", comme il le qualifie, qu'il a subi de la part d'un policier (Marc-Antoine C. aujourd'hui accusé qui, selon lui, lui a enfoncé volontairement sa matraque télescopique dans les fesses le 2 février 2017 à Aulnay-sous-Bois). Lui qui rêvait d'être footballeur ne peut plus jouer. Il a des incontinences, modifie son menu pour éviter ces incontinences et d'éventuels gaz. EUPHORIE PUIS ENFERMEMENT Théodore Luhaka, partie civile, explique qu'après l'affaire et la médiatisation, il y avait une espèce d'euphorie : "2018, c'était une période de ma vie où tout ce que je voulais, je l'avais." À partir de 2019, il se renferme sur lui, s'enferme chez lui. "JE SUIS MORT" Théodore Luhaka, partie civile, est en accord avec les expertes psychologues que l'on a entendues plus tôt à son sujet. La première a dit qu'en 2018, il n'était finalement pas trop impacté, disait-il en tout cas. Les expertises de 2020 et 2023 ont montré qu'il était dépressif depuis les faits. Lui-même a dit "Je suis mort" à l'une des expertes après ce qu'il qualifie d'un "viol". "JE SUIS PLUS AIGRI, PLUS MÉCHANT" Accroché à la barre, voix basse, Théodore Luhaka dit avoir beaucoup "changé" depuis les faits. Il n'a plus qu'un ami, selon ses déclarations à la psychologue. "Je suis plus aigri, plus méchant. Je ne prenais pas en compte la vie des autres. J'avais l'impression d'être le seul à souffrir", explique-t-il à l'audience. SURPRIS PAR LES DÉCLARATIONS DE CERTAINS Théodore Luhaka dit avoir été surpris de certaines déclarations des commandants de l'IGPN à son sujet à la barre."Je suis aussi surpris par certaines choses qui ont été dites de la part de la partie adverse, comme quoi, j'ai mis des coups", dit-il aussi. "AUJOURD'HUI JE NE FAIS PAS GRAND-CHOSE" Théodore Luhaka à la barre : "Bonjour à tous, je m'appelle Théodore Luhaka, j'ai 29 ans. Aujourd'hui je suis à la maison, je ne fais pas grand-chose. Je reste à la maison" L'AUDIENCE EST REPRISE L'audience reprend. Théodore Luhaka, 29 ans, 1,94 mètres, s'avance à la barre, enveloppé dans une grosse doudoune rouge malgré la chaleur qui règne dans la salle d'audience. Plus une seule place de libre sur les bancs du public, que ce soit du côté des soutiens de la partie civile, des soutiens de la défense, ou de la presse. Théodore Luhaka souhaite rester debout. AUDIENCE SUSPENDUE AVANT L'AUDITION DE THÉODORE LUHAKA L'audience est suspendue 10 minutes avant l'audition de Théodore Luhaka. "COMMENTAIRES DÉGOÛTANTS" Me Vey, avocat de Théodore Luhaka précise que son client doit aussi essuyer les commentaires terribles sur les réseaux sociaux. "Ce dossier génère des commentaires dégoûtants sur les réseaux sociaux, par exemple, à l’approche du procès", dit-il. Il demande que soit projeté à l’écran une vignette," largement diffusée" selon lui depuis le début du procès. On voit un bonhomme se prendre un bâton de défense télescopique dans les fesses et le logo "Je suis Théo", détourné du célèbre "Je suis Charlie". L’avocat évoque aussi la photo d’un charnier dans un trou (la photo est projetée). "On sous-entend que le corps est celui de M. Luhaka", insiste l'avocat. La robe noire indique qu’il y a aussi, sur les réseaux, des insultes racistes à l’encontre du jeune homme noir. EXPERTS PSYCHOLOGUES Avant l'audition de Théodore Luhaka, deux expertes psychologues ont été entendues par la cour. Les deux ont évoqué le retentissement de cette affaire sur ce jeune homme, tant physique que psychologique. Celui qui a eu un BAFA, qui a été animateur et qui rêvait d'être footballeur professionnel a déclaré aux expertes être aujourd'hui "un mort-vivant", après ce qu'il nomme "un viol", ou encore "Je suis mort". "Il n'a plus de projet, plus de projection, il ne se soigne pas", dit l'une d'elle. Théodore qui avait plein d'amis n'en aurait plus qu'un aujourd'hui. Il vit enfermé dans sa chambre, à regarder des séries. Il a une carte d'invalidité. VEUVE DE CÉDRIC CHOUVIAT Fatima Chouviat, veuve de Cédric Chouviat, livreur de 42 ans mort le 3 janvier 2020, après une clé d'étranglement lors d'un contrôle de police, est aussi présente dans la salle d'audience. AMAL BENTOUNSI Amal Bentounsi, fondatrice du collectif "Urgence notre police assassine", est arrivée dans la salle d'audience. THÉODORE ENTOURÉ PAR SES PROCHES Depuis le début du procès, Théodore Luhaka, dernier d'une fratrie de huit, est entouré par de nombreux membres de sa famille. Plusieurs d'entre eux se sont constitués partie civile à l'audience par la voix de leur avocat. URGENCE NOTRE POLICE ASSASSINE Dans la salle sont aussi présents des membres du collectif "Urgence notre police assassine". MICHEL ZECLER Michel Zecler, producteur de musique frappé par des policiers à Paris en 2020, est présent sur les bancs du public. La semaine dernière, Dominique Sopo, président de SOS racisme, est venu à l'audience, comme la mère de Nahel. SALLE COMBLE La salle d'audience est comble. Les soutiens à la victime sont venus en nombre. Beaucoup de soutiens également du côté des policiers. LA PARTIE CIVILE ENTENDUE Près d'une semaine après le début du procès de trois policiers jugés pour violences volontaires, la partie civile, Théodore Luhaka, 29 ans, va être entendue ce lundi.

Une semaine après le début du procès de l'affaire Théo, c'est une audition très attendue qui doit se tenir ce lundi devant les assises de Bobigny où sont jugés trois policiers, Tony H., Jérémie D. et Marc-Antoine C., pour "violences volontaires". En effet, à 17 heures, la victime doit prendre la parole et décrire ce qu'elle a vécu, le 2 février 2017, sur une dalle de la ville d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

Ce jour-là, Théodore Luhaka, aujourd'hui partie civile, était intervenu au cours d'un affrontement opposant des jeunes, dont un ami à lui, et des policiers. Rapidement, le jeune homme, âgé alors de 22 ans, avait été isolé par les forces de l'ordre, puis frappé à plusieurs reprises, notamment à l'aide d'un bâton de défense télescopique. C'est un coup porté par cette arme au niveau du rectum par Marc-Antoine C, policier poursuivi et aujourd'hui âgé de 34 ans, qui lui a causé des séquelles irréversibles.

La semaine dernière, plusieurs enquêteurs de l'IGPN sont venus à la barre, indiquant que pour eux, le coup porté par Marc-Antoine C. était "légitime". Une inspectrice de l'IGPN, Fabienne V., a notamment assuré, au sujet du violent coup de matraque, que, "même si les conséquences de ce geste sont aussi dramatiques", cela n'empêche pas que la technique utilisée est "tout à fait légitime". Il s'agit du "geste le moins dangereux" dans l'usage de la force avec un bâton télescopique de défense, avait-elle dit.

Les trois policiers seront entendus mardi et mercredi.