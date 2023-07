Violences urbaines : que risquent les parents des mineurs impliqués ?

"Le père et la mère sont solidairement responsables des dommages, du coût des dégâts causés par leurs enfants mineurs et donc peuvent être condamnés à verser des indemnisations ou des amendes", insiste le document, cité par franceinfo. Les parents ne sont en effet pas responsables pénalement des infractions commises par les enfants mineurs car "la responsabilité pénale est personnelle", explique par exemple l'avocate au Barreau de Paris Florence Rouas sur son site. Mais "le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale", sont en revanche responsables civilement de dommages qui auraient été causés par leurs enfants mineurs qui résident à leur domicile, en vertu d'un article du Code civil, souligne-t-elle.

"Lorsque les circonstances le justifieront", dit aussi la circulaire, les parents eux-mêmes pourront être poursuivis en cas de "graves manquements" à leurs obligations légales. "Quand les parents, qui ont des droits, mais aussi des devoirs, n'exercent pas leur autorité parentale et que cela met en cause la sécurité, la moralité, l'éducation des enfants, ils peuvent encourir une peine dont le maximum est fixé à deux années d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende", a ainsi rappelé vendredi le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti.