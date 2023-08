EN DIRECT - Un enfant tué dans une fusillade à Nîmes : la CRS 8, spécialisée dans les violences urbaines, envoyée sur place

Le garçon se trouvait à l'arrière d'un véhicule pris pour cible alors qu'il circulait dans ce quartier. Alors que la voiture se garait, il a été touché par balle, et est décédé après son évacuation vers le CHU de Nîmes. Le conducteur, son oncle, a été blessé sans que ses jours ne soient en danger et un autre enfant qui se trouvait à l'arrière est sain et sauf.