EN DIRECT - Condamné à la prison à perpétuité, Nordahl Lelandais ne fera pas appel

RÉACTION DE LA MÈRE DE MAËLYS





"Je suis contente du verdict. La perpétuité, c'est ce qu'on a pris en n'ayant plus Maëlys", a réagi la mère de la fillette, regrettant néanmoins de ne toujours pas savoir comment elle est réellement décédée. "Qu'il reste en prison le plus longtemps possible."





"Maëlys a mis un dangereux criminel en prison. Il ne fera plus jamais de mal à personne et c'était mon objectif. Elle a été avec nous pendant tout ce procès. Elle nous a donné la force jusqu'au bout. On a été dignes et forts pour elle", a-t-elle poursuivi.