EN DIRECT - Nouvelle-Calédonie : un mort et deux blessés dans un échange de tirs

La vie quotidienne des Néo-Calédoniens devenait de plus en plus difficile samedi, malgré une situation "plus calme" sur la majeure partie de l'archipel, au sixième jour des émeutes causées par une réforme électorale qui a provoqué la colère des indépendantistes.





Vendredi en fin de soirée, l'arrivée de 1.000 renforts supplémentaires, en plus des 1.700 déjà déployés, a montré la détermination des autorités françaises à reprendre le contrôle de la situation.





Mais pour les habitants, les dégâts de plus en plus étendus compliquent le ravitaillement dans les commerces, ainsi que le fonctionnement des services publics, notamment de santé.





Le danger subsiste par ailleurs dans les quartiers où les émeutiers sont les plus nombreux et les mieux organisés. Dans l'un d'eux, la Vallée du Tir à Nouméa, un motard s'est tué vendredi en fin d'après-midi dans un accident de la route en heurtant une épave de voiture.