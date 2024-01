EN DIRECT - Procès de l'affaire Théo : l'heure des plaidoiries et des réquisitions

Trois policiers de 31, 34 et 42 ans sont jugés jusqu'à vendredi 19 janvier devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Le principal accusé, poursuivi pour "violences volontaires", encourt jusqu'à 15 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende. Suivez le procès en direct.

Ils encourent respectivement 7, 10 et 15 ans de prison pour les faits qui leur sont reprochés. Jeudi 18 janvier, après plus d'une semaine de procès et après les plaidoiries de la partie civile, l'avocat général doit prononcer son réquisitoire à l'encontre de Tony H., 31 ans, Jérémie D.,43 ans, et Marc-Antoine C., 34 ans. Les trois policiers sont jugés depuis le 9 janvier devant les assises de Seine-Saint-Denis pour avoir, le 2 février 2017, commis des violences volontaires sur Théodore Luhaka, alors âgé de 22 ans. La partie civile garde aujourd'hui des séquelles irréversibles après cette violente interpellation.

L'AUDIENCE REPREND L'audience est reprise. TOUT LE MONDE REVIENT DANS LA SALLE Les avocats et l'avocat général sont de retour dans la salle d'audience. TOUS LES AVOCATS DANS LE BUREAU DE LA PRÉSIDENTE Message à l'instant dans la salle d'audience : "M. l'avocat général, messieurs et mesdames les avocats, la présidente souhaite vous recevoir dans son bureau". Tous partent dans le bureau de la présidente sans que l'on sache pourquoi. LES ACCUSÉS DÉJÀ DANS LA SALLE Les trois accusés, poursuivis pour violences volontaires, sont arrivés il y a cinq minutes dans la salle. Ils sont tous les trois assises sur leurs chaises placées derrières la salle. Le policier Tony H., 31 ans, encourt 7 ans d'emprisonnement, son voisin de droite, Jérémie D., 43 ans, encourt 10 ans de prison. Le principal accusé, Marc-Antoine C., 34 ans, qui a causé les blessures irréversibles sur Théodore Luhaka avec sa matraque télescopique, encourt lui jusqu'à 15 ans de prison. L'AUDIENCE VA REPRENDRE DANS QUELQUES MINUTES L'audience doit reprendre dans quelques minutes. Elle commencera avec les plaidoiries des avocats de la partie civile, Me Vey et Me Honegger, suivies des réquisitions de l'avocat général, Loïc Pageot.

Le verdict attendu ce vendredi

Au cours des huit jours d'audience, les accusés ont évoqué "une situation difficile" ce jour-là, face à un individu qui s'était interposé au cours d'un contrôle et qui était devenu "agressif" et "violent" ce qui aurait justifié ainsi la réponse qu'ils avaient apportée pour y remédier. "Je sais pourquoi je suis renvoyé devant la cour d'assises, j'ai commis une blessure désastreuse, désolante, mais je n'ai jamais eu l'intention de provoquer ça, vraiment pas", a déclaré mercredi le principal accusé, Marc-Antoine C. qui a provoqué la terrible blessure au niveau du rectum de la victime.

"Ce sont des gestes que je regrette, car ils m'amènent aujourd'hui ici devant vous et ils ne sont pas révélateurs du policier que je suis. J'estime que j'ai mordu la ligne blanche, mais je ne l'ai jamais franchie", a dit Jérémie D. à qui l'on reproche l'usage de sa gazeuse, et deux coups violents sur la victime. "Je pense que le coup est proportionné et légitime dans le sens où Théodore Luhaka est toujours sur Jérémie D. et qu'il faut faciliter le menottage. Pour moi, c'était nécessaire", a affirmé Tony H. à qui l'on reproche un coup de poing à l'abdomen. Le verdict est attendu vendredi.