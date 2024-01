EN DIRECT - Procès de l'affaire Théo : le principal accusé à la barre

Daniel Zagury, expert psychiatre, explique que Marc-Antoine C., principal accusé a dit que Théodore Luhaka avait été agressif le jour des faits," violent, explosif, agité". Marc-Antoine C. dit avoir porté des coups de matraque au niveau des jambes et des cuisses de Théodore Luhaka pour le faire chuter. "Je ne suis pas un monstre a-t-il répété après avoir pris connaissance de la blessure de la victime" détaille l'expert.