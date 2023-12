EN DIRECT - Procès de Monique Olivier : Éric Mouzin va prendre la parole après plusieurs incidents jeudi

Monique Olivier, 75 ans, est jugée devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Elle comparait pour complicité dans les meurtres et les enlèvements de Marie-Angèle Domèce, Joanna Parrish, et Estelle Mouzin. Ce vendredi, le père d'Estelle Mouzin doit prendre la parole après plusieurs incidents hier.

C'est une audience mouvementée qui se prépare ce vendredi au procès de Monique Olivier, jugée depuis le 28 novembre et jusqu'au 15 décembre pour complicité dans les enlèvements et les meurtres commis par son époux Michel Fourniret en 2003 sur Estelle Mouzin, 9 ans, en Seine-et-Marne, mais aussi sur Marie-Angèle Domèce, en 1988 et Joanna Parrish, en 1990, dans l'Yonne.

Jeudi, le ton est monté entre le président de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, Didier Safar, et Me Seban, avocat de la partie civile, après plusieurs incidents à l'audience. L'avocat lui reproche d'abord d'avoir interrogé un témoin, une femme que Michel Fourniret avait tenté d'enlever en 2003, peu avant Estelle Mouzin, de façon très brutale. Le président a dit notamment à cette femme entendue par la cour :"Vous vous êtes désintéressée de cette affaire". La robe noire reproche également au président d'avoir programmé l'audition de Selim Fourniret, fils du couple diabolique, en visioconférence – et non à la barre – mercredi, alors qu'il devait être présent à l'audience ce jour. Les parties civiles ont des questions à lui poser, elles préfèreraient le faire dans la salle d'audience.

Me Seban, enfin, n'a pu contenir sa colère quand le président ne l'a pas laissé interroger Monique Olivier après les témoignages de plusieurs de ses anciennes codétenues, qui ont livré plusieurs confidences que l'ex-femme de Michel Fourniret leur aurait faites sur la petite Estelle Mouzin.

Après ces incidents, le bâtonnier devrait venir à l'audience. Eric Mouzin a également prévu de prendre la parole ce matin.

SELIM OLIVIER, FILS DE MONIQUE OLIVIER ET MICHEL FOURNIRET, MENACÉ DE MORT? Le président fait part aux parties d'une difficulté posée par le témoignage de Selim Olivier, fils de Michel Fourniret et Monique Olivier. Il a fourni un certificat médial disant qu'il ne pouvait pas venir à l'audience et devait être entendu mercredi en visio. Selim Olivier a envoyé un mail dans la nuit et a demandé une audition à huis clos partiel. Il parle de sa "sécurité personnelle". Il dit faire l'objet de "menaces de mort" et demande le huis clos partiel pour son témoignage. Il ne veut pas voir "des informations sensibles dans la presse", et redoute pour la "sécurité et celle de ses proches." L'AUDIENCE EST REPRISE L'audience est reprise. LE VICE-BÂTONNIER DANS LE BUREAU DU PRÉSIDENT L'audience n'a pas encore commencé. Le vice-bâtonnier, Fabien Arakelian, est actuellement dans le bureau du président de la cour d'assises, Didier Safar. ÉRIC MOUZIN VA PRENDRE LA PAROLE Éric Mouzin va prendre la parole ce matin après les incidents survenus dans la soirée jeudi. Me SEBAN, AVOCAT D'ERIC MOUZIN, MENACÉ DE SANCTION DISCIPLINAIRE Parmi les incidents survenus jeudi, l'un implique Me Seban, avocat d'Éric Mouzin, le père d'Estelle. "Le président m'a menacé de sanction disciplinaire au moment où j'interrogeais les codétenues de Monique Olivier, qui racontaient ce que celles-ci leur avaient dit de l'enlèvement d'Estelle. C'était un moment très fort où j'espérais pouvoir faire avancer Monique Olivier. Elle a d'ailleurs avancé puisqu'elle a dit qu'Estelle n'avait jamais changé de tenue, ce qui donne l'idée qu'elle l'a vue plusieurs fois. Mais le président a coupé court à cette confrontation entre Monique Olivier et ces codétenues. Ça fait beaucoup", a-t-il expliqué. BÂTONNIÈRE OU VICE-BÂTONNIER La bâtonnière Isabelle Clanet dit Lamanit ou le vice-bâtonnier, Fabien Arakelian, devrait être présent à l'audience après les incidents de jeudi. L'AUDIENCE VA REPRENDRE L'audience doit reprendre à 10h30. L'audience risque d'être mouvementée après plusieurs incidents survenus jeudi dans la salle.

Dès le premier jour de son procès, l'accusée, âgée de 75 ans, avait assuré qu'elle essayerait de s'exprimer du mieux qu'elle pouvait, et de donner des réponses aux familles endeuillées. Si elle a reconnu les faits, elle est restée très vague sur plusieurs éléments et n'a toujours pas indiqué où se trouvaient les corps de Marie-Angèle Domèce et Estelle Mouzin, jamais retrouvés.

La septuagénaire a assuré "ne plus se souvenir". Les experts ont pourtant assuré qu'elle n'avait pas de problèmes mnésiques.