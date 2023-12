EN DIRECT - Procès de Monique Olivier : le quotient intellectuel de l'accusée au cœur des expertises

Monique Olivier, 75 ans, est jugée devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Elle comparait pour complicité dans les meurtres et les enlèvements de Marie-Angèle Domèce, Joanna Parrish, et Estelle Mouzin. Ce mardi, plusieurs experts psychologues seront entendus, notamment sur "l'intelligence" de l'accusée.

"CAPABLE DE COMPRENDRE LE BIEN ET LE MAL" Me Seban, avocat d'Eric Mouzin, revient sur le QI de l'accusée. "Monique Olivier a un QI normal (95) ou plus que normal (131) mais quel que soit son QI, "elle est capable de comprendre le bien et le mal". RARES ÉMOTIONS Me Seban demande à l'expert si Monique Olivier a exprimé des regrets. "Rien qu'en entendant ce qui est arrivé à ces gamines, à ces jeunes femmes, on n'en dort pas. Monique Olivier ne parle jamais d'absence de sommeil. Il y a une absence d'émotion

Gauthier Pirson, expert psychologue :"Les rares émotions qu'elle va avoir, c'est par rapport à ses propres peurs." CRIMES PERVERS Un assesseur : "Elle va vérifier la virginité des enfants, elle les lave... Cette soumission est tellement forte que Monique participerait à des crimes pervers ? Je trouve qu'il y a un contraste entre ce que vous nous dites qui pourrait correspondre à une personne délinquante à la dérive et Monique Olivier, qui va au-delà de toutes les dérives..." Gauthier Pirson, expert psychologue : "Jamais nous ne nions la notion de responsabilité de Monique Olivier. Ce serait plus simple pour un expert de parler du caractère odieux, abominable, mais notre rôle est de définir une personnalité en fonction d'éléments scientifiques et complets, sur la base des éléments objectifs d'un testing. Notre rôle n'est pas d'expliquer l'inexplicable". Le président rappelle que l'expert n'a pas fait que du testing mais qu'il s'est aussi entretenu cinq fois avec l'accusée en 2004. LES "PEURS" DE MONIQUE OLIVIER Le président demande à l'expert si la "tendance à la soumission", s'accompagne, chez Monique Olivier, d'une "fascination à l'égard de Michel Fourniret et de l'environnement masculin". Gauthier Pirson, expert psychologue, explique que Monique Olivier a "une peur de la solitude" et que de fait, elle va "maintenir le lien". "La peur de se retrouver seule explique la dépendance, c'est pour cela qu'elle n'a jamais quitté Michel Fourniret" interroge le président. "Oui", acquiesce l'expert. Une assesseure revient sur cette "notion de peur" de l'accusée. "Chez Monique Olivier, les peurs sont multiples, elle s'inscrit dans sa soumission à l'autre. Elle va toujours privilégier le maintien du lien plutôt que de se retrouver seule", ajoute l'expert indiquant que cette peur de se retrouver seule peut la pousser à tout faire pour l'autre, même le pire. QI Concernant l'évaluation du QI de Monique Olivier, Gauthier Pirson, expert psychologue, dit que Monique Olivier a un niveau "dans la norme". Il avait calculé 95 à l'époque. "Ça nous permet d'exclure une déficience intellectuelle ou mentale et met en avant une responsabilité de Monique Olivier", détaille-t-il. Le président : "Vous aviez évoqué des tendances à la simulation..." Gauthier Pirson, expert psychologue : "Cela veut dire qu'il y a une adaptation à ce qui est attendu." "ABSENCE D'ÉMOTION" Le président : "Pourquoi Monique Olivier a participé aux faits pour lesquels elle a été condamnée en 2008 ?" M. Gauthier Pirson, expert psychologue : "Le rapport de soumission à l'égard de Michel Fourniret va l'inscrire dans une docilité". L'expert rappelle aussi "l'absence d'émotion" du sujet pour expliquer pourquoi Monique Olivier a été une autrice complice des crimes de l'ogre des Ardennes. L'ACCUSÉE TRÈS ATTENTIVE Dans le box, Monique Olivier, dans son traditionnel sweat-shirt, blanc, écoute attentivement l'expert devant elle en le regardant fixement. "NOTIONS DU BIEN ET DU MAL" M. Gauthier Pirson, expert psychologue, indique que, selon lui, "Monique Olivier a des facultés de discernement" et des "notions du bien et du mal". "PAS D'AFFECT, PEU D'ÉMOTION" M. Gauthier Pirson, expert psychologue, explique que Monique Olivier a une "personnalité dépendante, soumise", qui présente "peu d'émotion", "peu d'empathie", "un affect retenu, voire inexistant". Et d'ajouter : "c'est une personne dans une dévalorisation systématique, elle a peur de mal répondre. Elle est dans une condamnation systématique de sa personnalité. Elle se qualifiera de dépressive. Elle a un rapport de soumission systématique à l'environnement social et plus spécifiquement masculin", explique l'expert à la barre qui avait établi son QI à l'époque à 95. M. PIRSON, EXPERT PSYCHOLOGUE M. Gauthier Pirson, expert psychologue, 49 ans, est appelé à la barre. Il est Belge. Il a établi un rapport d'expertise en 2004 de Monique Olivier, désigné avec un neuropsychiatre qui ne sera pas entendu. À l'époque, les faits reprochés à Monique Olivier concernaient Elisabeth Brichet. La fillette de 12 ans a été enlevée le 20 décembre 1989 dans la banlieue de Namur en Belgique. Elle venait de passer l’après-midi chez une amie. Elle a disparu en rentrant chez elle. Son corps a été retrouvé 15 ans plus tard. ORDRE CHRONOLOGIQUE Le président a souhaité que les experts psychologues soient entendus de manière chronologique, selon les expertises menées de 2004 à 2023. L'AUDIENCE EST REPRISE L'audience est reprise. NOUVELLES EXPERTISES Récemment, la juge Sabine Khéris a ordonné de nouvelles expertises de Monique Olivier dans le cadre des investigations menées après la disparition de Lydie Logé, une jeune femme de 29 ans, en 1993 dans l'Orne. Les conclusions sont bien loin de celles obtenues il y a près de 20 ans. En effet, cette fois, les experts sont arrivés à un résultat de 92, bien loin des 131 obtenus en 2005, et moins encore qu'en Belgique en 2004... UN QI À 131... OU PAS En 2005, avant le procès du tueur en série Michel Fourniret et de son épouse à Charleville-Mézières, deux experts psychologues, Philippe Herbelot et Jean-Luc Ployé, avaient évalué le QI de Monique Olivier à 131, un score "très supérieur" à la normale, correspondant à 2,2% de la population mondiale et faisant d'elle une surdouée. "Monique Olivier possède une autonomie intellectuelle totale et elle n'est ni dépendante ni suggestible", avaient expliqué alors ces experts. Un expert belge, qui avait examiné l'accusée en 2004, a répété que, selon une autre méthode, il se situait à 95, une moyenne partagée par 50% de la population. L'AUDIENCE VA REPRENDRE La reprise de l'audience est prévue dans quelques minutes. Ce mardi, la cour va entendre plusieurs experts psychologues qui ont examiné Monique Olivier.

Son caractère, ses capacités mnésiques et surtout son quotient intellectuel (QI). Voilà ce dont il sera question ce mardi au procès de Monique Olivier. L'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret est jugée depuis deux semaines pour complicité dans les meurtres et les enlèvements de Marie-Angèle Domèce, 19 ans en 1988, Joanna Parrish, 20 ans en 1990 et Estelle Mouzin, 9 ans en 2003.

Ce mardi, ce sont les experts psychologues qui vont se succéder devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, après que des rapports contradictoires ont été établis sur le QI de l'accusé. En 2005, avant le procès de l'Ogre des Ardennes et de son épouse à Charleville-Mézières, deux experts, Philippe Herbelot et Jean-Luc Ployé, avaient évalué le QI de Monique Olivier à 131, un score "très supérieur" à la normale correspondant à 2,2% de la population mondiale et faisant d'elle une surdouée.

"Monique Olivier possède une autonomie intellectuelle totale et elle n'est ni dépendante ni suggestible", avaient expliqué alors ces experts. Un expert belge, qui avait examiné l'accusée en 2004, a répété que, selon une autre méthode, il se situait à 95, une moyenne partagée par 50% de la population.

Récemment, la juge Sabine Khéris a ordonné de nouvelles expertises de Monique Olivier dans le cadre des investigations menées après la disparition de Lydie Logé, une jeune femme de 29 ans en 1993 dans l'Orne. Les conclusions sont bien loin de celles obtenues il y a près de 20 ans. En effet, cette fois, les experts sont arrivés à un résultat de 92, moins qu'en Belgique en 2004...

Mercredi, un expert psychiatre livrera, lui aussi, les conclusions de son expertise avant que la cour n'entende le témoignage très attendu de Selim Olivier, fils de Michel Fourniret et de Monique Olivier. Ce dernier devait venir vendredi aux assises, mais a délivré un certificat médical. Il sera finalement entendu en visioconférence mercredi, sans huis clos partiel comme il l'avait demandé par mail au président, la cour ayant rejeté sa demande.

Le deuxième interrogatoire de Monique Olivier sur les faits devrait débuter mercredi et se poursuivre jeudi toute la journée.