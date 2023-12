EN DIRECT - Procès de Monique Olivier : les parents d'Estelle Mouzin entendus par la cour ce mercredi

Me Seban prend la parole. Il lit un texte de Lucie Mouzin, grande sœur d'Estelle. Elle vit à Londres et vient d'avoir son deuxième enfant. Pour cette raison, elle n'est pas présente."Estelle était très belle, elle avait de grands yeux verts, tachetés de dorés", "un grand sourire". Selon elle, les photos d'Estelle médiatisées ne représentent pas sa sœur. "Estelle était très vivace, très habile", "à l'école elle faisait beaucoup le clown". "Je me souviens d'elle sauter et jouer dans une piscine en vacances (...) Je me souviens d'elle jouer pendant des heures dans des flaques d'eau (...).