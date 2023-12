EN DIRECT - Procès de Monique Olivier : "Pour Fourniret, une femme c'était rien... il les méprisait"

Monique Olivier dit maintenant qu'il "est possible" que le viol et le meurtre de Joanna Parrish n'aient pas eu lieu dans le C15, comme elle l'a toujours dit, mais au domicile du couple à Saint-Cyr-les-Colons, comme l'a toujours voulu Michel Fourniret. "Pour moi, c'est dans le C15. Mais maintenant, vous me mettez le doute...", déclare-t-elle. "La transporter au Sautou, ça aurait été trop loin (le château du Sautou est situé dans les Ardennes, à près de 300 km de l'Yonne). Je ne sais plus, je ne sais pas..."