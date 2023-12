EN DIRECT - Procès de Monique Olivier : "Je n'ai rien à cacher", maintient l'accusée au sujet d'Estelle Mouzin

Monique Olivier :"Le lendemain, je constate qu'il a un peu de terre sur son jean et il me dit (elle s'arrête) Il me dit, j'aurais besoin de toi que tu m'accompagnes quelque part. Je l'ai déposé à l'endroit de la patte d'oie et je suis repartie. Je suis revenue peut-être deux heures après. Je suis descendue de voiture. J'ai remonté le chemin. Je l'ai vu il arrivait vers moi avec sa cigarette.(Fourniret est sans doute parti creuser le trou pour enterrer la petite Estelle). Il était pas content car j'étais descendue de voiture et je n'aurais pas dû descendre. Ensuite, on est reparti à Sart-Custinne, je ne sais plus très bien. Le soir, on est allé à Ville-sur-Lumes, chez sa sœur, pour récupérer le corps de la petite. Je suis montée à l'étage et j'ai vu qu'il déposait la petite dans un rideau de douche pour l'envelopper dedans. Il l'a descendue. Il l'a mis dans le coffre dans la voiture. Je l'ai ramenée à la patte d'oie. Il a pris le corps et il est parti avec. J'aimerais bien vous dire où il a déposé le corps précisément mais je ne sais pas."





Le président: "Là on est le 11 janvier madame."





Monique Olivier : "Oui est alors?"