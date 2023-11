EN DIRECT - Procès de Monique Olivier : l'ex-femme de Michel Fourniret jugée à partir de ce mardi

Monique Olivier, 75 ans, est jugée à partir de ce mardi par la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Elle est accusée de complicité dans les enlèvements et meurtres d'Estelle Mouzin, de Joanna Parrish et de Marie-Angèle Domèce. Suivez les dernières informations.

Trois semaines d'audience, 137 tomes de procédures, dix parties civiles, sept avocats pour les parties civiles, trois pour la défense, 372 accréditations dont les presses belge et britannique... Le procès de Monique Olivier, 75 ans, s'ouvre ce mardi 28 novembre au matin devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine.

L'ex-femme de Michel Fourniret, "L'Ogre des Ardennes", comparait pour complicité d'enlèvement et de séquestration suivis de mort au préjudice d'une enfant, Estelle Mouzin, 9 ans, et complicité dans l'enlèvement et la séquestration, le viol ou la tentative de viol, puis le meurtre de deux jeunes femmes, Joanna Parrish, 20 ans, et Marie-Angèle Domèce, 18 ans.

Le 8 juillet 1988, Marie-Angèle Domece, 18 ans, avait quitté le foyer d'Auxerre où elle résidait pour rejoindre la gare où elle devait prendre le train direction Migennes. Elle n'a jamais pris le train et n'est jamais réapparue depuis.

Le 17 mai 1990 à 9h30, le corps sans vie de Joanna Parrish, 20 ans, a été retrouvé immergé dans la rivière L'Yonne. La jeune femme dévêtue portait des traces de strangulations et de liens au niveau des poignets et des chevilles et des hématomes sur la face. L'autopsie a permis d'établir que la jeune femme avait été également violée après son enlèvement, le 16 mai.

Le 9 janvier 2003, Estelle Mouzin, 9 ans, disparaissait sur le trajet entre son école et son domicile de Guermantes. Elle n'a jamais été retrouvée. Dix-sept ans plus tard, en mars 2020, après des années d'enquête, Michel Fourniret avouait à la juge Sabine Kheris sa responsabilité dans l'affaire. Il estimait "pertinent" que le corps puisse être dans l'une de ses anciennes propriétés des Ardennes. Deux ans plus tôt, la même juge avait également obtenu les aveux de Michel Fourniret dans les affaires Parrish et Domèce.

Son ex-femme, Monique Olivier, est soupçonnée de l'avoir aidé dans ces trois terribles affaires. Le procès doit durer jusqu'au 15 décembre.