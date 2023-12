EN DIRECT - Procès de Monique Olivier : "34 ans que nous attendons la vérité", lance la sœur de Marie-Angèle Domèce

Le président lit la déposition du père de Marie-Angèle Domèce, décédé il y a 15 jours. Elle date du 18 juin 2004 : "J'étais alcoolique et brutal, mon épouse faisait la pute. Elle m'a laissé avec mes 4 enfants enfermés dans une chambre. J'ai appris plus tard que j'avais une autre enfant : Marie-Angèle. Nous avons divorcé avec mon épouse en 1990. Me retrouvant seul avec mes 4 enfants, je les ai laissés à la Ddass (direction départementale des affaires sanitaires et sociales), j'ai appris l'existence de Marie-Angèle plus tard. Je l'ai rencontré quand elle avait 17 ou 18 ans, juste avant qu'elle ne disparaisse. C'est Véronique qui l'avait retrouvée dans un foyer. "