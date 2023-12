EN DIRECT - Procès de Monique Olivier : "C'est pas moi qui l'ai poussé à faire tous ces meurtres", martèle l'ex-femme de Michel Fourniret

Monique Olivier, 75 ans, comparait depuis le 28 novembre devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans les meurtres et les enlèvements de Marie-Angèle Domèce, Joanna Parrish et Estelle Mouzin. Ce vendredi, l'interrogatoire de Monique Olivier se poursuit.

TRANSPORTS SUR LES LIEUX Plusieurs transports sur les lieux ont été réalisés sur indication de Michel Fourniret pour tenter de retrouver le corps d'Estelle. Ce dernier a d'abord dit que la petite fille pouvait se trouver de cimetières, avant de dire qu'elle avait été enterré au château du Sautou. Monique Olivier parlera d'un bois près de Ville-sur-Lumes. Malgré toutes les fouilles, le corps de la petite Estelle n'a jamais été retrouvé. Monique Olivier garde ses derniers secrets Source : TF1 Info ADN D'ESTELLE SUR LE MATELAS La juge Khéris avait indiqué à Michel Fourniret que l'ADN de la petite Estelle avait été retrouvé sur le matelas saisi dans la maison de Ville-sur-Lumes, qui appartenait à Huguette, la sœur de Michel Fourniret et dont il a hérité. Monique Olivier avait révélé à la juge qu'Estelle Mouzin avait été séquestrée et tuée dans cette maison. "Il est fort possible qu'il se soit passé quelque chose ici à une date donnée", avait commenté Michel Fourniret. Au cours d'un interrogatoire en octobre 2020, la juge Sabine Khéris demande à Michel Fourniret si c'est à dessein qu'il a emmené Estelle Mouzin dans la maison de Ville-sur-Lumes. L'ogre des Ardennes, qui perdait peut-être la mémoire, avait répondu : "Je nage, je ne sais pas où je suis." "ACCOSTAGE" Au sujet des enlèvements, Michel Fourniret a toujours employé le terme d'"accostage". Pour Estelle Mouzin, il a répété à de multiples reprises "rien n'a fait tilt" quand des juges ont évoqué le dossier avec lui. Il a dit aussi "rien n'a fait toc". Il a fini par avouer avoir enlevé Estelle Mouzin et de se rétracter. "Je ne me vois pas auteur de la disparition de la jeune fille dont vous parlez", a-t-il dit ensuite avant d'ajouter encore : "Je suis navré, il n'y a rien qui fait tilt". VILLE-SUR-LUMES Au sujet de la maison de Ville-sur-Lumes où aurait été séquestrée Estelle selon Monique Olivier, Michel Fourniret avait dit "n'avoir aucune souvenance" d'avoir amené l'enfant là-bas. Il avait précisé qu'il y avait beaucoup de maisons autour, et que ça n'était pas l'endroit idéal pour amener l'une de ses victimes. "Il est possible que j'ai amené cette enfant au Sautou mais ma mémoire ne fait pas tilt", avait ajouté encore Fourniret. ESTELLE MOUZIN Le président poursuit les lectures des déclarations de Michel Fourniret à la juge Khéris. Questionné sur la maison de Ville-sur-Lumes, où aurait été séquestrée Estelle Mouzin, il dit qu'il avait "des intentions de rénovation" de cette maison qui appartenait à sa sœur, décédée. Sur la mort d'Estelle, le tueur avait déclaré "ne pas assumer" et assuré ne pas se souvenir comment il lui a ôté la vie. "Si des images me revenaient, je les jetterais par la fenêtre", avait lâché l'ogre des Ardennes. COMMENT ESTELLE EST MONTÉE DANS LA VOITURE DU TUEUR Comment Fourniret a-t-il convaincu Estelle Mouzin de monter dans son véhicule le 9 janvier 2003 ? Michel Fourniret avait répondu à la juge : "Vraisemblablement, demande de renseignement. Neuf chances sur dix que ce soit l'argument". Assise dans le box, Monique Olivier regarde le président et l'écoute attentivement. "UN ÊTRE QUI N'EST PLUS LÀ PAR MA FAUTE" Pendant longtemps, Michel Fourniret a contesté être l'auteur de l'enlèvement d'Estelle Mouzin le 9 janvier 2003, n'avoir rien à voir avec cela. C'est Monique Olivier qui a fait tomber son alibi en 2019. Fourniret est finalement passé aux aveux en mars 2020. "Je reconnais là un être qui n'est plus là par ma faute", avait fini par dire l'Ogre des Ardennes à la juge Sabine Khéris après qu'on lui a présenté une photo de la fillette disparue. Il avait reconnu "avoir pris sa vie". "MONIQUE OLIVIER EST UNE INCITATRICE" "Monique Olivier est une incitatrice, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis. Allez, pousse Monique", a déclaré aussi Michel Fourniret en interrogatoire au sujet de sa femme. PERTE DE MÉMOIRE "Il ne me coûte rien du tout d'aider la justice. (...) J'ai eu de la mémoire, mais elle me fait défaut", avait dit aussi Michel Fourniret à la juge. Concernant le sort d'Estelle Mouzin, le tueur en série avait dit : "je n'ai aucune certitude. Possible que je puisse être l'auteur de tout ce qu'il se passe." Puis il avait ajouté après qu'on lui a présenté une photo de la fillette : "Il est fort possible, même très probable, que j'ai été l'auteur de cette disparition. (...) Rien ne fait tilt, mais il y a beaucoup de chance que ce soit moi." "FOURNIRET A PRIS UNE GENDARME POUR MOI" FAIT SAVOIR L'ACCUSÉE Me Seban demande à Monique Olivier si elle a constaté que Michel Fourniret perdait la mémoire. "Lors d'un déplacement avec Mme Khéris (juge d'instruction), il m'avait pris pour sa sœur. Sur la fin, il me prenait pour sa sœur. Une autre fois, Mme Khéris m'a dit qu'ils étaient sur un site et que Fourniret avait pris une gendarme pour moi", commente l'accusée dans le box. Le président précise que les derniers interrogatoires de Michel Fourniret datent de 2019-2020. Il est mort en 2021. L'Ogre des Ardennes avait dit qu'il avait des pertes de mémoire au cours de ses derniers interrogatoires. L'AUDIENCE EST REPRISE L'audience reprend. Le juré qui se sentait mal est de retour. AUDIENCE SUSPENDUE Le président annonce une suspension d'audience, à la demande d'un juré. Ce dernier se sent mal. Nous n'en savons pas plus. "UNE FOIS LES MEURTRES PASSÉS, IL NE FAUT PLUS EN PARLER" Me Seban demande à l'accusée ce qu'il se passait une fois les crimes commis. Monique Olivier explique qu'une fois les meurtres passés, "il ne faut plus en parler, plus revenir dessus, faire comme si de rien n'était, continuer." "JE SAVAIS QU'IL POUVAIT ME DÉTESTER MAIS PAS À CE POINT-LA" Me Seban revient aussi sur une déclaration de Fourniret, qui avait dit que Monique Olivier pouvait rester impassible dans les pires circonstances, qu'elle pouvait "continuer à mâcher un chewing-gum". Monique Olivier : "À la lecture de toutes ces déclarations, je savais qu'il pouvait me détester, mais pas à ce point-là", commente Monique Olivier d'une voix basse. "JE L'AI PAS POUSSÉ À FAIRE TOUS CES MEURTRES" Me Seban rappelle à l'accusée que Fourniret a dit à son sujet qu'elle n'avait "pas été un frein, mais un accélérateur. Il a dit que sans elle, il n'aurait pas eu ce parcours criminel. Monique Olivier : "C'est tout assez faux. C'est pas moi qui l'ai poussé à faire tout ce qu'il s'est passé, des meurtres... Non, je ne l'ai pas encouragé. Il avait besoin que quelqu'un l'accompagne pour voir ce qu'il était capable de faire, mais c'est pas moi qui l'ai poussé à faire tous ces meurtres, toutes ces horreurs, c'est pas moi", rétorque Monique Olivier. FOURNIRET A ÉTÉ SEUL SE DÉBARRASSER DU CORPS DE MARIE-ANGELE DOMECE Monique Olivier assure être restée à la maison quand Michel Fourniret s'est débarrassé du corps de Marie-Angèle Domèce. Le président lui demande si c'est tout ce qu'elle a à dire de façon spontanée, elle acquiece. RÉACTION DE MONIQUE OLIVIER Le président demande à l'accusée si elle a une réaction sur ce qu'a dit Fourniret à son égard. "Je serais tentée de dire que c'est du Fourniret. Dire que je l'ai accompagné, que je pouvais pas rester toute seule. Bah si, quand même", dit-elle en préambule. "MONIQUE OLIVIER N'A PAS D'AFFECT" Michel Fourniret, en interrogatoire en 2018 au sujet de sa femme : "Monique Olivier est le genre de personne qui peut continuer à mâcher son chewing-gum quelles que soient les circonstances, elle n'a pas d'affect (...) Je me demande si à la place du cœur de Monique Olivier, il n'y avait pas un morceau de granit, sa personnalité est déroutante." Il avait ajouté, au cours d'un autre interrogatoire : "Imaginez un enterrement où tout le monde est en deuil et quelqu'un qui mange un chewing-gum." Dans le box, Monique Olivier est impassible. MARIE-ANGÈLE DOMÈCE Au sujet de Marie-Angèle Domèce, 18 ans, enlevée par le couple, Michel Fourniret a assuré en 2018 : "Elle était vierge quand je l'ai rencontrée et elle est restée vierge comme à sa naissance." Le corps de cette jeune femme n'a jamais été retrouvé. "MONIQUE N'A PAS ÉTÉ UN FREIN MAIS UN ACCÉLÉRATEUR" "Monique n'a pas été un frein mais un accélérateur (...) Monique Olivier est dotée d'une intelligence particulière, elle possède un art, l'art de vous faire faire ce qu'elle veut. (...) J'ai une seule certitude, si j'étais resté marié avec mon ex-femme, ce ne serait jamais arrivé", a affirmé en interrogatoire le tueur en série au sujet de sa femme Monique Olivier. PRATIQUE SEXUELLE DE FOURNIRET Michel Fourniret assure n'avoir jamais pratiqué la sodomie. "Jamais je n'ai eu de relation avec quelqu'un qui me tournait le dos, beurk" avait-il assuré à la juge Kheris. Il répétera cette interjection exprimant le dégoût à plusieurs reprises quand on lui parlera d'éventuelle pratique de la sodomie sur ces victimes. "MONIQUE EST UNE ÉPAVE" Interrogé sur le QI de Monique Olivier, Michel Fourniret lui avait reconnu une intelligence certaine. "Je suis persuadé du QI de Monique mais quand on a un poil dans la main, ça ne sert pas à grand-chose. Monique est une épave...", avait-il lâché à la juge Kheris en 2018. "RIEN NE ME FAIT TILT" Michel Fourniret a répété à plusieurs reprises dans ses interrogatoires en 2018 à propos de différents dossiers : "Rien ne me fait tilt". L'ogre des Ardennes avait invoqué alors des problèmes de mémoire. "La seule certitude que j'ai, c'est que si Joanna Parrish n'avait pas croisé mon chemin, elle serait toujours là", avait-il ajouté face à la juge. AU SUJET DE MONIQUE OLIVIER Le tueur en série avait aussi parlé de Monique Olivier à la juge Kheris. "Le souvenir que j'ai de Monique Olivier, c'est sa froideur (...) C'est un être spécial, quelque chose qui est glaçant chez Monique, c'est son impassibilité (...) Monique, c'est Monique, elle est fidèle à sa nature et sa nature, c'est son intelligence. Un psy avait dit que son intelligence et supérieure. Je vois qu'elle a de la ressource." Monique Olivier, dans le box, est toujours très à l'écoute. "SI CES PERSONNES N'AVAIENT PAS CROISÉ MON CHEMIN, ELLES SERAIENT TOUJOURS VIVANTES" On en vient aux déclarations de Michel Fourniret devant la juge Sabine Kheris, à partir de 2018. La juge évoque alors les dossiers Domèce et Parrish. Michel Fourniret passe aux aveux et déclare : "Je suis le seul responsable de leur sort, du sort qui leur est arrivé. Si ces personnes n'avaient pas croisé mon chemin, ces personnes seraient toujours vivantes." Le tueur en série dit aussi qu'il n'aurait pas pu "s'occuper" de Joanna Parrish s'il avait été seul. Sa femme l'avait alors aidé. Concernant le dossier Mouzin, Fourniret avait dit alors à la juge :"Pour l'instant rien de fait tilt." "CETTE PERSONNE-LÀ, JE NE L'AI JAMAIS RENCONTRÉE" Le président poursuit la lecture des déclarations de Michel Fourniret. Des clichés de Joanna Parrish lui sont présentées à l'époque. "Cette personne-là m'est inconnue, je ne l'ai jamais rencontrée", avait assuré le tueur en série. Il dira aussi n'avoir jamais rencontré Marie-Angèle Domèce, après qu'on lui a présenté des photos. PRATIQUES SEXUELLES Interrogé sur ses pratiques sexuelles, Michel Fourniret avait expliqué aux juges qu'elles "étaient tout sauf performantes." Il avait assuré qu'avant Monique Olivier, il n'avait "jamais pratiqué la fellation". "La sodomie, je n'en sais rien, je ne l'ai jamais pratiquée avec mes partenaires ou mes victimes", avait-il déclaré aussi. Il est soupçonné d'avoir sodomisé au moins l'une de ses victimes. "IL N'Y A PERSONNE D'ENTERRER SART-CUSTINNE" Le président indique que Michel Fourniret avait été interrogé au milieu des années 2000 sur le nombre de ses victimes. L'ogre des Ardennes avait répondu : "Le nombre est connu de la justice qui m'a jugé. Il n'y a pas d'affaire Joanna Parrish, pas d'affaire Domèce. Il n'y a pas d'autres affaires à part l'affaire Farida Hammiche qui n'a pas encore été jugée. Et il n'y a personne d'enterré à Sart-Custinne comme Monique Olivier l'a affirmé." CONFRONTATION Le président poursuit les lectures des déclarations de Michel Fourniret. Il a demandé une confrontation avec Monique Olivier après que celle-ci a livré l'implication de son mari dans les dossiers Parrish et Domèce (l'accusée avait ensuite rétracté ses aveux dans l'affaire Parrish). Le 30 mars 2009, Fourniret est entendu par la juge, voici ce qu'il déclare sur l'affaire Domèce : "Il est dommage faire faire miroiter aux parents qu'ils vont avoir une réponse que je n'ai pas." "JE NE COMMENTERAI PAS LES DÉLIRES DE MONIQUE" Michel Fourniret avait déclaré le 3 juillet 2008 aux juges sur le dossier Domèce : "Je ne commenterai pas les délires de Monique, j'ai cru comprendre que la petite Domèce était une handicapée qui venait à Saint-Cyr-Les-Colons tous les jours (...) Je confirme que je ne suis pour rien dans cette histoire." Il avait demandé un an avant la jonction des dossiers "Domèce, Parrish et Mouzin", mais avait expliqué qu'il avait demandé cette jonction pour justement ne pas qu'on l'implique dedans. Il avait fini par avouer être impliqué dans ces trois enlèvements en 2018 et 2021. Monique Olivier, assise dans le box avec son sweat-shirt blanc, vient d'enfiler une petite veste noire. Elle est toujours très attentive. NOUVELLES QUESTIONS À L'ACCUSÉE Le président Didier Safar annonce que les débats reprennent, "après avoir entendu longuement hier Monique Olivier". "De nouvelles questions vont lui être posées. Monique Olivier pourra aussi prendre la parole si elle le souhaite", précise-t-il. Le président dit qu'avant, il va faire lecture des déclarations de Michel Fourniret pour revenir sur le rôle qu'il a eu dans les affaires Parrish, Domèce et Mouzin. Monique Olivier l'écoute, assise dans le box. L'AUDIENCE EST REPRISE L'audience est reprise. Procès de Monique Olivier : le deuxième interrogatoire de Monique Olivier Source : TF1 Info L'AUDIENCE DOIT REPRENDRE A 9h30 L'audience doit reprendre ce vendredi à 9h30.

Elle le répète inlassablement depuis le début de ce procès, "je ne sais pas où est le corps d'Estelle", et assure que si elle le savait, elle le dirait... Ce vendredi, une nouvelle fois, la cour va essayer d'obtenir des éléments de réponse de la part de Monique Olivier, 75 ans, jugée depuis le 29 novembre pour complicité de meurtre et d'enlèvements dans cette affaire, mais aussi dans les affaires Marie-Angèle Domèce et Joanna Parrish, disparues dans l'Yonne en 1988 et 1990.

Son deuxième interrogatoire ce jeudi n'a pas permis d'obtenir davantage d'éléments sur le lieu où la fillette a été enterrée, quelque part près de la maison du couple Fourniret à Ville-sur-Lumes dans les Ardennes. Les transports sur les lieux dans un bois d'Issancourt-et-Rumel, à quelques kilomètres de leur domicile, faits sur indication de Monique Olivier, n'ont rien donné.

Si l'accusée n'a pas donné de détails sur le lieu de sépulture, elle a révélé hier qu'elles auraient été les dernières heures d'Estelle Mouzin, 9 ans, enlevée le 9 janvier 2003 à Guermantes en Seine-et-Marne, séquestrée pendant des heures avant d'être peut-être violée, tuée puis enterrée.

Le procès de Monique Olivier doit se poursuivre jusqu'à mardi devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Les plaidoiries des avocats des parties civiles doivent débuter ce vendredi. Lundi, place au réquisitoire et aux plaidoiries de la défense.

Les derniers mots de l'accusée et le verdict sont annoncés pour mardi.