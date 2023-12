EN DIRECT - Procès de Monique Olivier : "pas du tout décérébrée", l'accusée a été un "accélérateur" des crimes

Isabelle Teillet, expert psychiatre, perçoit une vulnérabilité nouvelle chez Monique Olivier au cours de sa rencontre avec elle en septembre 2023. "Elle se montre plus accessible, moins heurtée. Elle n'a plus ce ton badin. Elle s'excuse de s'être énervée la semaine précédente (au cours de l'entretien fin août 2023) (...) Quand je lui parle d'Estelle Mouzin, elle me répond : 'Là, je me suis mise dans le pétrin'. Quand je lui parle de Joanna Parrish, elle me dit que l'affaire a été jugée, je lui dis : 'bah non'."