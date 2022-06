EN DIRECT - Procès des attentats du 13-Novembre : au 149e jour d'audience, l'heure du verdict

Un peu plus de six ans après les pires attaques qu'ait connues la France depuis la Seconde Guerre mondiale et qui ont fait 130 morts et près de 500 blessés et après dix mois d'audience, l'heure du verdict est venue. Ce mercredi, la cour d'assises spéciale de Paris fixera le sort des vingt accusés jugés, dont six en leur absence.

Parmi les 14 présents, trois comparaissent libres depuis le 8 septembre.

Les juges devront se prononcer sur la responsabilité des accusés "dans la sincérité de leur conscience" et sur les charges qui pèsent sur chacun d'eux. "La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs: 'Avez-vous une intime conviction' ?", a rappelé le président Jean-Louis Périès.