EN DIRECT - 13-Novembre : "Je savais qu'il allait y avoir un attentat mais je ne savais pas comment"

Il se poursuit avec les interrogatoires des accusés avec Muhammad Usman ce mardi. Ce Pakistanais a reconnu, comme Adel Haddadi - accusé Algérien lui aussi dans le box -, avoir été missionnés en Syrie par Oussama Atar, commanditaire du 13-Novembre, pour mener une opération-suicide en France. Ils ont ensuite pris la route des Balkans, en compagnie des deux kamikazes irakiens du Stade de France Mohammad Al-Mahmod et Ahmad Al-Mohammad.

Le Pakistanais, l'Algérien et les deux Irakiens se rendent ensuite en Turquie, puis rejoignent la Grèce en bateau avec des migrants. Début octobre, Mohammad Al-Mahmod et Ahmad Al-Mohammad parviennent à poursuivre leur chemin, mais Adel Haddadi et Muhammad Usman sont détenus un mois dans un centre de rétention grec avant de reprendre leur route.

Interpellés en décembre 2015 un mois après les attentats du 13-Novembre dans un foyer de migrants, Adel Haddadi et Muhammad Usman devaient, selon les enquêteurs, participer aux attentats, mais ont été arrêtés sur la route. Ils sont aujourd'hui jugés pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et encourent vingt ans de prison.