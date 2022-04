EN DIRECT - Procès du 13-Novembre : des photos et des documents audios de l'attentat du Bataclan diffusés à l'audience

SALLE COMBLE POUR VOIR LES PHOTOS ET ENTENDRE LES AUDIOS





Plus une seule place de libre dans la salle d'audience. Énormément de parties civiles sont venues au procès pour assister à la diffusion des audios et des photos du Bataclan pendant et après l'attaque du 13-Novembre 2015.

Certaines parties civiles étaient contre, d'autres pour. Au total, elles sont plus de 3000 à s'être constituées dans ce dossier.