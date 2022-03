EN DIRECT - Procès du 13-Novembre : Salah Abdeslam fait usage de son droit au silence

"DÉDOUANER ABDESLAM' ?





Mohamed Abrini, "l'homme au chapeau", qui a abandonné son charriot d'explosifs et pris la fuite lors des attentats de Bruxelles en mars 2016, a été le premier des accusés à être interrogé cette semaine. Mardi, il a affirmé qu'il était "prévu" pour les attentats de Paris et assuré que, contrairement à lui, son ami d'enfance et coaccusé Salah Abdeslam ne l'était "pas".

Selon ses déclarations à la cour, Mohamed Abrini a renoncé quelques jours avant les attentats et Salah Abdeslam, à la demande de son frère aîné Brahim Abdeslam - futur tueur des terrasses -, a hérité de son "gilet explosif" et de sa "Kalachnikov".

L'accusation estime plutôt qu'il s'est désisté à la dernière minute, le soir du 12 novembre 2015, et qu'il cherche maintenant à "dédouaner" Salah Abdeslam.