EN DIRECT - Procès du 13-Novembre : l'interrogatoire de Salah Abdeslam se poursuit ce jeudi

"Je vais rentrer dans ce café, je vais commander une boisson, je vais regarder les gens autour de moi et je me suis dit : 'Non, je vais pas le faire'", a confié Salah Abdeslam.

"J’ai renoncé par humanité, pas par peur" a-t-il assuré précisant que c'est en voyant "ces jeunes", "certains plus jeunes que lui", "rigoler et danser", qu'il aurait décidé de faire marche arrière. Jamais Salah Abdeslam n'avait dit cela en six ans d'instruction.

Son interrogatoire se poursuit ce jeudi, avec les questions des avocats du ministère public, des avocats de la partie civile et des avocats de la défense.