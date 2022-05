EN DIRECT - Procès du 13-Novembre : les membres du groupe Eagles of Death Metal témoignent ce mardi

C'est un moment très attendu au procès des attentats du 13-Novembre. Ce mardi 17 mai, Jesse Hughes et Eden Galindo, respectivement chanteur et ex-guitariste du groupe Eagles of death Metal, viendront témoigner à la barre.

D'autres membres du groupe se sont constitués parties civiles, mais eux deux sont les seuls à avoir accepté de venir à la barre. L'émotion, tant sur les bancs que pour les témoins, risque d'être forte. Le 13 novembre 2015, soir des attentats, le groupe américain était sur la scène du Bataclan. Ils sont parmi les premiers à avoir vu les trois terroristes entrer dans la salle et tirer, kalachnikov à la main.