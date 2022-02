EN DIRECT - Affaire Maëlys : qui est Lelandais ? La personnalité de l'accusé examinée en ce 2e jour de procès

COMMENT LELANDAIS EST DEVENU UN TUEUR ?





La cour d'assises de Grenoble poursuit ce mardi le décryptage de la personnalité de Nordahl Lelandais, jugé pour le meurtre de Maëlys, en retraçant son parcours chaotique, après une jeunesse pourtant "sans difficulté majeure". Lundi, il a évoqué un point de bascule, survenu en 2016. Quatre personnes doivent tenter d'éclairer la cour et les jurés : une petite amie et un ami ce matin. Son frère, Sven, et un autre ami seront également entendus.