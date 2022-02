EN DIRECT - Procès Lelandais : "Séducteur, menteur, dissimulateur", l'ancien procureur de Grenoble décrit l'accusé

"FORME BLANCHE DANS LA VOITURE"





"Je peux le dire car je ne suis plus magistrat donc j’ai une parole libre : cette affaire aurait dû s’arrêter lorsqu’il y a eu la vidéo avec la petite forme blanche dans la voiture à côté de Nordahl Lelandais", dit l’ancien procureur.

L’avocat de Nordahl Lelandais se lève brusquement : "je demande une suspension et la présence du bâtonnier. On dépasse les limites. Il est venu pour régler ses comptes avec l’avocat de la défense. Je n’ai jamais vu une telle attaque en règle. On a un problème", dit Me Jakubowicz