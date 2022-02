EN DIRECT - Procès Lelandais : une psychologue revient sur le parcours de l'accusé

UNE EXPERTE-PSYCHOLOGUE À LA BARRE





À la barre, la cour entend maintenant Magalie R, psychologue clinicienne. Elle décrit les relations que Nordahl Lelandais avait avec ses parents : "Il a été chouchouté par sa mère et avait plein d’admiration pour son père. Ce dernier était le pilier de la famille", dit-elle.

" Sven et Nordahl sont deux prénoms vikings. C’est le père qui a décidé de les appeler ainsi. Ils ont déménagé à Domessin suite à une mutation du père", précise la psychologue. Du côté maternel, sa mère est issue d’une fratrie de 13 enfants. Du côté paternel, c’est assez énigmatique. Concernant sa petite enfance, il a du mal à se décrire, à définir des éléments qu’il sent à partir d’émotions et d’affects", dit-elle.