EN DIRECT - Procès Lelandais : "Le criminel à la noce" lance l'avocat général

"IL EST PROBABLE QUE MAËLYS AGONISE DANS LE VÉHICULE"





Jacques Dallest, avocat général, :"On parle d’enlèvement et de séquestration car elle était contrainte. On le voit sur les images de vidéosurveillance. Le meurtre ? 1m83, 85 kilos et 8 ans, 28 kilos. Voilà."

Il poursuit : "Les coups sont d’une extrême violence. Trois, quatre. Un décès par cause neurologique possible (traumatisme crânien) ou hémorragique ou asphyxie. Trois fractures (mâchoire et nez). Il est probable que Maëlys agonise dans le véhicule car la mort n’est pas immédiate."