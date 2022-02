EN DIRECT - Procès Lelandais : à la barre, les témoins liés au mariage

INVITÉ À LA DERNIÈRE MINUTE





Nordahl Lelandais ne devait au départ par venir au mariage. Invité finalement au vin d'honneur par le marié, il est revenu dans la soirée, au moment du dessert, à la fête organisée dans la salle de Pont-de-Beauvoisin.

Selon Eddy, tout était organisé pour que la fête se passe bien et que les parents n'aient justement aucune crainte pour leurs jeunes enfants. La salle et les alentours étaient fermés, une baby-sitter était là pour les enfants... Avec l'accord des parents, celle-ci est partie un peu avant deux heures du matin. Maëlys sera enlevée un peu plus tard.

"La fin de la soirée, c'est le cauchemar", commente le marié à la barre.