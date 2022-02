EN DIRECT - Procès Lelandais : avant le verdict, l'accusé renouvelle ses excuses

"UNE LUEUR D'ESPOIR SUR LE CHEMIN DE LA RÉDEMPTION"





Me Alain Jakubowicz, avocat de Nordahl Lelandais : "L’important, c’est qu’il s’est exprimé. C’est une lueur d’espoir sur le chemin de la rédemption. Oui, ce chemin sera long et douloureux. Il le sait et il est prêt à l’affronter. Il a obtenu ce premier diplôme jamais eu : l’équivalent du brevet. Il veut continuer pour avoir le baccalauréat, faire des études… autant que possible en milieu carcéral avec un suivi psy. Il a aussi décidé d’arrêter de fumer. Je l’oriente sur des lectures. Avec ce genre de petites touches, j’essaie d’humaniser mon client. Ce très long temps sera mis à profit pour préparer cette échéance lointaine. Pour être certain qu’il ne soit plus un danger pour la société. Tout homme doit conserver un espoir. Le mot de perpétuité fait référence à l’éternité."