EN DIRECT - Procès Lelandais : les enquêteurs attendus à la barre ce jeudi

EN CONTACT AVEC UNE LYCÉENNE





En détention, Nordahl Lelandais a été en contact avec une certaine Camille. Ils avaient des échanges épistolaires. "Vous saviez qu’elle était lycéenne ? demande Me Rajon, avocat de la maman et de la sœur de Maëlys. "Elle m'avait dit qu'elle avait une vingtaine d'années, et qu'elle voulait échanger avec moi" répond l'accusé. "Vous avez consulté son compte Pinterest et Twitter à 12 reprises" rappelle Me Rajon. "Oui la connexion était mauvaise" répond l'accusé. L’administration pénitentiaire a tout stoppé.