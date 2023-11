EN DIRECT - Une influenceuse qui avait ironisé sur la mort d'un bébé israélien jugée à Paris : suivez son procès

Warda A. est appelée à la barre. Elle est née le 15 juillet 1986 à Djibouti. Elle a les mains posées sur le pupitre devant elle et parle tout bas.

La présidente lit ce qu'elle disait dans sa story : "À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question de s'ils ont mis du sel, du poivre, du thym... Ils l'ont fait revenir à quoi ? Et ç'a été quoi l’accompagnement ?".

La présidente précise qu'une deuxième personne s'exprimait également dans la vidéo, sans que l'on voie son visage. Visiblement très jeune, celle-ci ajoutait au commentaire de Warda A. : "L'accompagnement de ce gigot de bébé n'était autre qu'une assiette de frites, une sauce ketchup et mayonnaise et on l'a mariné avec du sel, du thym et une sauce barbecue et paprika".