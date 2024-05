EN DIRECT - Nouvelle-Calédonie : les corps des deux gendarmes tués en marge des émeutes ont été rapatriés

L'État est passé à l'offensive pour rétablir "l'ordre républicain", "quoi qu'il en coûte", en commençant par une opération d'envergure sur la route entre Nouméa et son aéroport. Les corps des deux gendarmes qui ont été tués en marge des violences sur l'archipel ont été rapatriés tôt ce lundi matin. Suivez les dernières informations.

LA MAIRE DE NOUMÉA FAIT LE POINT "La situation n'est plus hors de contrôle. Les forces de l'ordre depuis ce matin dégagent des barrages qui empêchaient les gens du nord d'accéder à la ville", explique Sonia Lagarde, la maire de Nouméa (Renaissance), ce matin dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

L'élue appelle aussi à une pause "institutionnelle" et à ne pas convoquer le Congrès à Versailles. Elle souhaite également la prolongation de l'état d'urgence qui devait durer douze jours. Nouvelle-Calédonie : "La situation n'est plus hors de contrôle mais elle reste extrêmement compliquée", assure la maire de Nouméa sur TF1 Source : TF1 Info DES BLOCAGES TOUJOURS EN COURS Des colonnes de gendarmes tentent de rétablir l'ordre et rétablir la circulation sur les grands axes. Certains points de blocage sont aussitôt remontés après avoir été levés, a pu constater sur notre place notre envoyé spécial, Michel Scott. Nouvelle-Calédonie : encore ces blocages ce lundi matin Source : TF1 Info INCENDIE ET PILLAGES LA NUIT DERNIÈRE La nuit précédente a été globalement "plus calme que les précédentes", selon le Haut commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, même si elle "a été marquée par un incendie notable et des actions de pillage". Au total, 240 émeutiers ont été interpellés et 20 commerces ont pu être réouverts, précise par ailleurs le communiqué publié ce lundi matin. INQUIÉTUDE DE L'AUSTRALIE ET DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE "L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont à la fois très proches géographiquement, et en même temps aussi très proches de la France sur la distance nécessaire que doivent avoir ces pays-là par rapport à une hégémonie régionale qui est incarnée notamment par la Chine", analyse ce matin François Clémenceau, éditiorialiste international sur LCI. Nouvelle-Calédonie : les corps des gendarmes tués ont été rapatriés Source : TF1 Info LE POINT SUR LA SITUATION CE LUNDI La Nouvelle-Calédonie était toujours en proie aux blocages des routes ce lundi, malgré les moyens engagés par l'État pour rétablir la circulation, avant un nouveau Conseil de défense convoqué à 18h30 à Paris par le président Emmanuel Macron.

Aucune issue à la crise sécuritaire et politique ne se dessinait dans l'archipel lundi, jour férié, après une semaine d'émeutes en réaction à une réforme du corps électoral décriée par les indépendantistes.

Le chef de l'État avait présidé un premier Conseil de défense mercredi consacré à ce territoire du Pacifique sud, conclu par l'instauration de l'état d'urgence. Un deuxième jeudi avait préparé l'envoi massif de renforts de police et de gendarmerie.

Malgré leur arrivée, les voies de communication restent bloquées là où les émeutiers ont installé leurs barrages, notamment dans l'agglomération de Nouméa et sur la route d'une cinquantaine de kilomètres qui mène à l'aéroport international.

Permettre la circulation sur la voie express puis la route qui mène vers cet aéroport est le premier objectif des autorités françaises. Il presse d'autant plus que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont demandé durant le week-end à pouvoir poser des avions afin de rapatrier leurs concitoyens. DES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES "CATASTROPHIQUES" La Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie a appelé lundi à "préserver le peu qu'il reste" de l'économie de cet archipel, où une semaine d'émeutes a provoqué des dégâts parfois irrémédiables pour les entreprises. "Les conséquences économiques et sociales de ces émeutes sont déjà catastrophiques, il faut absolument préserver le peu qu'il reste de notre économie", a indiqué dans un communiqué la CCI.

Celle-ci avait estimé jeudi les dégâts à 200 millions d'euros déjà. Elle n'a pas fourni de nouvelle estimation quatre jours plus tard, mais les dommages n'ont fait que s'aggraver. LES CORPS DES DEUX GENDARMES ONT ÉTÉ RAPATRIÉS Les corps des deux gendarmes, tués en marge des violences qui secouent la Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs jours, ont été rapatriés tôt ce lundi matin, en présence de Gérald Darmanin depuis la base militaire d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Nouvelle-Calédonie : retour des corps des gendarmes tués Source : TF1 Info BONJOUR Bienvenue dans ce direct consacré à la crise sécuritaire et politique qui mine la Nouvelle-Calédonie, après une semaine d'émeutes en réaction à une réforme du corps électoral décriée par les indépendantistes. Suivez avec nous les dernières informations au fil de la journée.

Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale lundi à 18h30 "sur le suivi de la situation en Nouvelle-Calédonie" où des émeutes ont fait six morts en six jours, a annoncé l'Élysée dimanche soir. Le chef de l'État avait déjà présidé un conseil de défense mercredi consacré au territoire ultramarin, pour décider d'y instaurer l'état d'urgence, puis un deuxième jeudi à l'issue duquel son Premier ministre Gabriel Attal avait annoncé l'envoi de renforts de police et de gendarmerie.

Vendredi, le chef du gouvernement avait reçu à Matignon des responsables parlementaires de tous bords pour un "échange" sur la crise, où la question d'une éventuelle prolongation de l'état d'urgence a notamment été évoquée.

L'Assemblée et le Sénat doivent en effet donner leur accord pour proroger cette mesure au-delà de douze jours, soit le 27 mai au soir. Un projet de loi était bien "en préparation" en fin de semaine, mais selon le député Sacha Houlié (Renaissance) le gouvernement espérait encore écarter cette option à l'issue du week-end de Pentecôte, soit lundi, si la situation "s'était améliorée" dans l'archipel calédonien.

Sur place, les forces de l'ordre ont conduit une opération d'envergure pour reprendre le contrôle de la route reliant Nouméa à son aéroport, preuve de la volonté de rétablir l'ordre "quoi qu'il en coûte" comme l'a martelé le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Louis Le Franc.

D'autres arbitrages sont attendus sur le maintien ou le report du Congrès devant entériner d'ici fin juin la réforme contestée du corps électoral calédonien, à l'origine de la flambée de violence, ainsi que sur la création d'une "mission de dialogue" afin de parvenir à un "accord global" entre indépendantistes et loyalistes.