EN DIRECT - Nouvelle-Calédonie : une "grande opération"pour "reprendre" la route entre Nouméa et l'aéroport

Samedi soir, le ministre de l'Intérieur a annoncé le lancement d'une mission pour reprendre le contrôle de la route entre Nouméa et son aéroport. L'aéroport international de La Tontouta a suspendu les vols commerciaux jusqu'au 21 mai, au plus tôt. Suivez les dernières informations.

DÉGÂTS ET RENFORTS Une semaine d'émeutes, six morts, de nombreux blessés, des barrages et des incendies... Comme l'a dit samedi la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, la situation en Nouvelle-Calédonie est "loin de l'apaisement. Pour faire face à cette situation, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé l'arrivée de 600 gendarmes en renfort, dont une centaine du GIGN. Nouvelle-Calédonie : pas d'apaisement pour le moment, 600 gendarmes en renfort Source : TF1 Info EHPAD Des denrées alimentaires ont été acheminées dans les Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes notamment. RAVITAILLEMENT Des denrées alimentaires et des médicaments viennent d'être livrés en Nouvelle-Calédonie, annonce le Haut-Commissariat sur le réseau social X. INCENDIES ET PILLAGE Dans un communiqué, le Haut-Commissariat en Nouvelle-Calédonie fait état au moins de "deux incendies" et du pillage d'une station en zone police nationale au cours de la nuit passée. NUIT "PLUS CALME" Dans un communiqué dimanche matin, le Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie a fait état d'une nuit "plus calme".

"L'État se mobilise pour assurer la protection de la population et rétablir l'ordre républicain", a ajouté la représentation de l'État central. Elle a annoncé l'arrivée prochaine de "plusieurs centaines de forces de sécurité intérieure, de soutien logistique et opérationnel et de sécurité civile", en plus des renforts déjà envoyés.

"Au total, 230 émeutiers ont été interpellés" en près d'une semaine, a précisé le Haut-commissariat. BARRAGES Dimanche à la mi-journée, à Nouméa et dans les communes avoisinantes, la circulation pour ceux qui voudraient sortir de l'agglomération en direction du nord-ouest restait entravée. Des indépendantistes filtrent le passage, par de très nombreux barrages, faits de pierres, d'engins divers ou d'autres objets, en fonction des véhicules qui se présentent.

Rétablir cette circulation presse d'autant plus que la Nouvelle-Zélande a annoncé dimanche avoir demandé à la France de pouvoir poser des avions, afin de rapatrier ses ressortissants.

"Nous sommes prêts à décoller, et attendons l'autorisation des autorités françaises pour savoir quand ces vols pourront avoir lieu en toute sécurité", a indiqué dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères, Winston Peters. 600 GENDARMES Le ministre de l'Intérieur a annoncé une "grande opération de plus de 600 gendarmes" ce dimanche en Nouvelle-Calédonie pour "reprendre" la route entre Nouméa et son aéroport international.

"Une grande opération de plus de 600 gendarmes, dont une centaine du GIGN, est lancée en ce moment même en Nouvelle-Calédonie visant à reprendre totalement la maîtrise de la route principale de 60 km entre Nouméa et l'aéroport", a écrit M. Darmanin sur X, samedi en fin de soirée à Paris. BONJOUR Bonjour à tous, suivez dans ce direct l'actualité consacrée à la Nouvelle-Calédonie.

Gérald Darmanin a annoncé samedi soir une vaste opération pour tenter de reprendre le contrôle de la route entre Nouméa et son aéroport. "Une grande opération de plus de 600 gendarmes, dont une centaine du GIGN, est lancée en ce moment même en Nouvelle-Calédonie visant à reprendre totalement la maîtrise de la route principale de 60 km entre Nouméa et l’aéroport", a lancé le ministre de l'Intérieur sur le réseau social X.

L'aéroport international de La Tontouta, contrôlé par l'armée et sécurisé par des troupes envoyées en renfort, a suspendu les vols commerciaux jusqu'au 21 mai, au plus tôt.

Un homme a été tué samedi en Nouvelle-Calédonie dans un échange de coups de feu sur un barrage, ce qui porte à six le nombre de morts depuis le début des émeutes dans ce territoire "loin d'un retour à l'apaisement" selon la maire de sa "capitale", Nouméa.

Selon des sources proches du dossier, un Caldoche (Calédonien d'origine européenne) a été tué et son fils blessé lors d'un échange de tirs samedi vers 14h30 (5h30 à Paris) sur un barrage tenu par des indépendantistes à Kaala-Gomen, dans la province Nord. Un troisième homme, un Kanak (autochtone), a été blessé. Il s'agit du premier mort dans des faits survenus en dehors de l'agglomération de Nouméa.

Depuis le début de la semaine, les violences insurrectionnelles, causées par une réforme électorale qui a provoqué la colère des indépendantistes, ont fait six morts dont deux gendarmes et quatre civils (trois Kanak et un Caldoche), et des centaines de blessés, selon les autorités.